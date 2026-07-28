martes 28  de  julio 2026
Aeronáutica

Boeing registra pérdidas por Air Force One pero avanza en su recuperación

El gigante aeroespacial registró un aumento del 8% en su facturación, hasta 24.600 millones de dólares, por un incremento en las entregas de aviones comerciales y a un mayor volumen de negocios en defensa, espacio y seguridad. De todos modos reportó una pérdida de 428 millones de dólares

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.

JASON REDMON/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Boeing informó el martes de pérdidas mayores de lo esperado en el último trimestre debido a 280 millones de dólares en costos adicionales para equipar dos aviones presidenciales estadounidenses, pero señaló que el crecimiento generalizado de sus ingresos registra avances tras varios años difíciles.

El gigante aeroespacial registró un aumento del 8% en su facturación, hasta 24.600 millones de dólares, gracias a un incremento en las entregas de aviones comerciales y a un mayor volumen de negocios en defensa, espacio y seguridad.

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Boeing reportó de todos modos una pérdida de 428 millones de dólares en el segundo trimestre, menor que en el mismo período del año anterior pero superior a lo previsto por los analistas.

Los resultados incluyeron 280 millones de dólares en pérdidas en el programa VC-25B para el avión presidencial Air Force One, que se ha visto afectado por retrasos y sobrecostos.

Los gastos más recientes del Air Force One corresponden a dinero adicional en "producción y certificación", señaló Boeing en su comunicado de resultados.

El contrato original de 2018 contemplaba la modificación y el equipamiento de dos aviones 747-8 para uso presidencial.

El contrato fijaba la entrega inicial de un avión Air Force One para finales de 2024.

El calendario actual prevé entregas a mediados de 2028 y mediados de 2029.

Boeing describió los esfuerzos de certificación de sus nuevos aviones 737 MAX y 777 como bien encaminados con los reguladores aeronáuticos estadounidenses. El primero de estos modelos -el 737 MAX 7- se encuentra en la "fase final" del proceso.

FUENTE: Con información de AFP.

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