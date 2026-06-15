lunes 15  de  junio 2026
ECONOMÍA

FMI celebra acuerdo entre Irán y EEUU, llama a la prudencia ante posible recrudecimiento del conflicto

"El anuncio del alto el fuego es bienvenido", dijo el FMI. Advirtió que si el conflicto se intensifica, habrá un claro riesgo para el crecimiento global

Logo del Fondo Monetario Internacional&nbsp; (FMI)

Logo del Fondo Monetario Internacional  (FMI)

OLIVIER DOULIERY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio la bienvenida al acuerdo provisional de paz entre Irán y Estados Unidos, aunque mantiene su alerta por la traslación de los efectos de la crisis energética a las economías nacionales, bajo los conocidos efectos de segunda ronda, ante unos acontecimientos todavía inciertos y ante un posible recrudecimiento del conflicto.

"Mucho depende de la duración e intensidad de la crisis energética. Cuanto antes se resuelva, mejor, sobre todo porque la recuperación del suministro llevará tiempo debido a los importantes daños en la infraestructura. El anuncio del alto el fuego del domingo es bienvenido. Sin embargo, si el conflicto o las interrupciones se intensifican, esto representa un claro riesgo para el crecimiento global", señaló este lunes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el blog de la institución.

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Ante esta "persistente incertidumbre", Georgieva pidió "disciplina y agilidad" a los responsables políticos y monetarios para mantener la inflación controlada y preservar el equilibrio fiscal con medidas específicas y temporales que no pongan en peligro las finanzas públicas.

Alerta del FMI

Las autoridades iraníes y estadounidenses alcanzaron un acuerdo provisional para la finalización del conflicto iniciado hace más de tres meses con el que se acaba también con bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que provocó el desplome del precio del petróleo.

"Que la economía mundial esté resistiendo hasta ahora la crisis es motivo de tranquilidad, pero no de autocomplacencia. El FMI se mantiene en alerta máxima. Asimismo, somos plenamente conscientes del daño económico que algunos de nuestros miembros ya están sufriendo. Trabajaremos con ellos para gestionar la crisis y limitar sus efectos negativos, especialmente en los más vulnerable", expresó la directora del organismo.

Indicaron que el precio del petróleo todavía continúan por encima de los niveles previos al conflicto, aunque las dos grandes economías mundiales, Estados Unidos y China, consiguieron mantener su resiliencia gracias a la liberación de reservas y el incremento de la producción en el caso estadounidense.

En muchas economías este repunte de los precios energéticos significó una tasas de inflación más elevadas, tal y como ha ocurrido en Estados Unidos y la eurozona. El FMI también dijo que los gobiernos deben estar atentos a la erosión del poder adquisitivo de hogares y empresas.

FUENTE: Con información de Europa Press

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