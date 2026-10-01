jueves 1  de  octubre 2026
Leyes

California: Gobernador prohíbe el matrimonio infantil, aún legal en más de 30 estados de EEUU

La ley abole las cláusulas que permitían que un menor se casara o fuera pareja de un adulto

matrimonio infantil
shutterstock

El gobernador del estado de California, Gavin Newson, ha ratificado la prohibición del matrimonio infantil, aún legal en más de 30 estados de Estados Unidos, una medida que entrará en vigor el de enero de 2027.

"Esta es una medida largamente esperada para proteger a los jóvenes californianos y a los menores de edad", ha dicho Newsom. Hoy en día, los niños de California están más seguros que nunca", ha agregado durante la firma, en la que ha estado presente Courtney Stodden, cuyos padres autorizaron que se casara con un hombre de 50 años cuando ella tenía 16.

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Stodden, quien es desde hace años una defensora de la prohibición del matrimonio infantil, ha aplaudido el paso dado por Newsom y ha resaltado que esta acción "deja claro a los supervivientes del matrimonio infantil que nunca debe esperarse de ellos que soporten esta carga", según un comunicado de la oficina del gobernador de California.

"Estoy profundamente agradecida a Unchained At Last --Por fin sin cadenas, la campaña en favor de la prohibición-- y con cada superviviente que luchó para hacer esto posible", ha manifestado. "Lo de California es una victoria, pero no me detendré aquí. Seguiré luchando hasta que los niños estén protegidos del matrimonio en los 50 estados", ha zanjado.

La ley, impulsada por Unchained at Last y la Comisión de California sobre el Estatus de Mujeres y Niñas abole las cláusulas que permitían que un menor se casara o fuera pareja de un adulto en caso de que hubiera consentimiento por parte de sus padres, fijando en los 18 años la edad mínima para estas uniones.

FUENTE: Con información de Europa Press

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