Jefe del Pentágono anuncia recorte de 20% en número de generales y almirantes

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, pronuncia el discurso sobre el estado de las fuerzas en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2026

WASHINGTON.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles el recorte en un 20% el número de generales y almirantes en las Fuerzas Armadas. Esto como parte de un programa para "rendir cuentas".

"Los medios lo llaman una purga. Yo lo llamo rendición de cuentas, y ya iba siendo hora", expresó el funcionario en un discurso en la base militar de Quantico, en las afueras de Washington.

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Asimismo, el jefe del Pentágono sugirió que los recortes se dirigían a los oficiales que no se habían sumado a sus esfuerzos por garantizar que las fuerzas armadas se centren en la guerra y no en las políticas progresistas ("woke") de anteriores gobiernos.

Hegseth señaló que los altos mandos que "respondieron positivamente" a las políticas "están al frente de unidades con un nuevo enfoque, empoderadas y disciplinadas". Pero, quienes no lo hicieron "ya no trabajan aquí".

"Traducción simple de eso: ni gordos, ni trans, ni barbudos, ni raros, ni blandos, ni radicales. Solo guerreros, solo tropas aguerridas, listas y comprometidas", expresó.

En enero de 2025, durante su audiencia de confirmación, Hegseth señaló que la burocracia del Pentágono estaba sobredimensionada en la cúpula y requería recortes.

El anterior gobierno demócrata de Joe Biden nombró a personas transgénero en altos cargos, como la almirante Rachel Levine, que asumió el cargo de subsecretaria de Salud, o la comandante Shawn Kelly, que llegó a vicesecretaria de Defensa.

Purga en mandos militares

Desde su retorno a la Casa Blanca, en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha supervisado una purga de altos mandos militares, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles ‘CQ’ Brown, a quien destituyó sin explicación en febrero del año pasado.

El secretario Hegseth insiste en que el presidente está eligiendo a los líderes que quiere, pero los legisladores demócratas han expresado preocupación por la posible politización de las tradicionalmente neutrales fuerzas armadas estadounidenses.

Dentro de los altos oficiales separados de sus cargos se encuentran los jefes del Ejército, la Armada y la Guardia Costera estadounidenses, así como el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, al vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, un almirante de la Armada asignado a la OTAN y a tres principales asesores jurídicos militares.

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anunció su retiro sin explicación apenas dos años después de iniciar un mandato de cuatro años.

Misión en Irak

Por otra parte, el Departamento de Defensa de EEUU anunció este miércoles que concluyó "formalmente" su misión contra los yihadistas en Irak, luego de la retirada de sus tropas de la base aérea de Erbil, en la región autónoma del Kurdistán.

"Hoy, Estados Unidos y nuestros socios de la Coalición concluyeron formalmente la Operación Inherent Resolve en Irak, de conformidad con la declaración conjunta entre Estados Unidos e Irak de septiembre de 2024 y con los intereses nacionales estadounidenses", dijo el Pentágono en un comunicado.

FUENTE: Con información de AFP