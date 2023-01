No quieren como líder al veterano congresista Kevin McCarthy. Al menos 20 de los 54 republicanos que integran el bloque "Freedom Caucus", que incluye a muchos del conocido movimiento ultraconservador Tea Party, han frustrado la elección de McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes, el tercer cargo más poderoso en la política de Estados Unidos solo después del Presidente y el vicepresidente.

Los republicanos de línea dura se oponen a la elección del líder republicano pese al respaldo del expresidente Donald Trump que pidió votar por él. La solicitud no encontró eco, señalan a Mccarthy de ser “demasiado moderado”, lo que ha hecho que la designación del llamado "speaker" de la Cámara Baja sea la primera en un siglo en requerir múltiples rondas de votación.

En la séptima ronda, el congresista republicano Matt Gaetz votó por el expresidente Donald Trump, debido a que no es necesario ser miembro de la Cámara Baja para ser electo. Los otros 19 representantes votaron por el republicano Byron Donalds.

Los demócratas, por el contrario, permanecen unidos en su decisión de que sea Hakeem Jeffries quien les represente.

Pero McCarthy está dispuesto a ganar la presidencia y aseguró que seguirá insistiendo. Pero, el representante por Carolina del Norte, Dan Bishop, urgió al grupo a elegir a Donalds, quien sería el primer afroamericano en ocupar ese cargo.

El analista republicano Anthony Verdugo, dijo que sin un "speaker", la Cámara Baja - que inició la 118va legislatura tras las elecciones intermedias de noviembre, en la que los republicanos alcanzaron una mayoría estrecha de 222 escaños contra 213 demócratas -, no puede tomar el juramento a sus miembros, decidir la integración de los diversos comités, ni abordar proyectos de ley o abrir las investigaciones prometidas por los republicanos sobre el presidente demócrata Joe Biden.

Ideología e intereses políticos

“Ocurre que dentro del Partido republicano hay una guerra ideológica entre los conservadores y los más conservadores y básicamente es el ala de McCarthy que son 201 conservadores aliados, y (parte de los que integran) el Freedom Caucus”, sostiene Verdugo.

McCarthy requiere del apoyo del bloque que se opone a su elección.

El grupo nació en enero de 2015 durante la administración del presidente Barack Obama, con el argumento de que “Washington no les representa”. Entre sus fundadores están Scott Garrett, Jim Jordan, John Fleming, Matt Salmon, Justin Amash, Taúl Labrador, Mick Mulvaney, Mark Meadows y el excongresista y hoy reelecto gobernador de Florida, Ron DeSantis.

A juicio de Verdugo, la oposición contra McCarthy “es porque piensan que no es suficientemente conservador”, pero al mismo tiempo no tienen a otro líder, acotó. “No hay alternativa, no han desarrollado otro líder que quieren que los dirija, creo que ese es el problema. Hay muchas facciones que están buscando concesiones que no han conseguido, pero en parte es por ideología y otra parte son por intereses políticos".

Repercusiones

Las decisiones republicanas en la Cámara de Representante podrían tener graves repercusiones en la actual legislatura.

Verdugo puso como ejemplo la “moción de desalojar” que McCarthy aceptó en las negociaciones para lograr la elección, eso significa que “un grupo de congresistas puede decir de que no quieren al líder del partido en ese momento y quieren un voto para desalojarlo. Nancy Pelosi eliminó esa moción”, pero ahora ha sido parte de las negociaciones para restaurar la medida.

“Es peligroso porque crea un líder vulnerable, débil porque un líder a veces tiene que tomar decisiones que no son populares, eso es ser un líder. Entonces, cómo puede complacer a los otros 221 congresistas que están bajo su mando. Alguien siempre va a tener una razón para oponerse. No se necesita la moción de desalojar porque la mayoría – republicana – es tan estrecha que con 5 republicanos que no sigan al líder ya ahí le pasan la cuenta para destituirlo”, afirmó.

Por el otro lado, los demócratas están unidos, 211 votaron ayer por Hakeem Jeffries. "La imagen que está proyectando al país es que están desunidos, eso no es bueno para el partido porque el Congreso ha estado congelado. No se pueden terminar de asignar los comités, no puede hacerse la juramentación de los congresistas, es un problema porque el gobierno no está funcionando, a corto plazo, eso para el Partido Republicano luce muy mal", subrayó el analista Verdugo.

Entre tanto, la analista demócrata Isadora Velásquez califica la situación en la Cámara de Representantes de “bastante preocupante” que, “aunque parezca que es un cargo totalmente administrativo, la realidad es que se trata de un cargo de muchísimo peso, es la tercera persona en poder del país, en el caso que no estuviera disponible el presidente y el vicepresidente, ocuparía la presidencia. Es preocupante que el partido tenga a este grupo tan poderoso y al mismo tiempo sea minoría” y pueda frenar una elección.

Para Velásquez, el congresista McCarthy se confió en su éxito en la votación para convertirse en el líder; mientras tanto, “en el receso ese grupo conocido antes como el Tea Party trabajó en asegurarse de mantenerse unidos y de que (McCarthy) no tuviera los votos para seguir con la elección”.

La analista demócrata estima que la situación podría dar paso a un posible movimiento bipartidista donde republicanos decidan unirse o por lo menos cooperar con los demócratas que están votando con sus 212 votos de manera unida. Esa propuesta ya salió a luz por parte del congresista republicano de Nebraska, Don Bacon. Dijo que no podían permitir que el pequeño grupo republicano los tenga como rehenes y que crean “que no podemos hacer algo sin ellos, tenemos que demostrar lo contrario”, aseveró.

“El partido Republicano debe tener cuidado de que este rechazo al congresista McCarthy no lleve a que eventualmente puedan surgir otros candidatos, o ante la falta de decisión termine siendo el candidato demócrata el próximo speaker”, dijo Velásquez que asegura que la crisis está dando una imagen bastante preocupante ante el mundo y a nivel nacional.

