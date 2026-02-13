viernes 13  de  febrero 2026
Cámara de Representantes de Florida aprueba prohibir el término "West Bank" en documentos oficiales

La medida de Cámara de Representantes, obligaría a agencias estatales y escuelas públicas a utilizar “Judea y Samaria” en lugar de “West Bank” a partir de julio

Pleno de la Cámara Baja de Florida.

AP
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Con una abrumadora votación de 92 a favor y 14 en contra, la Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto de ley HB 31, conocido como “Ley de Reconocimiento de Judea y Samaria”, que prohíbe a las agencias estatales y a las escuelas públicas del estado utilizar el término “West Bank” -Cisjordania- en materiales oficiales y exige que se refieran a esa región como “Judea y Samaria”, una iniciativa que aún debe ser aprobada por el Senado y firmada por el gobernador Ron DeSantis antes de convertirse en ley.

La propuesta bipartidista, patrocinada por la representante Debra Tendrich, demócrata de Lake Worth, y el representante Chase Tramont, republicano de Port Orange, establece la intención legislativa de que el estado de Florida utilice el nombre histórico bíblico para referirse al territorio que Israel capturó a Jordania durante la Guerra de los Seis Días en 1967, considerando “Judea” la zona al sur de Jerusalén y “Samaria” la región al norte.

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade
Regalado pide a Tallahassee eliminación de impuesto a la propiedad para mayores de 65 años en Miami-Dade
Capitolio estatal de Florida. 
Avanza en Tallahassee propuesta que obligaría a asociaciones a contratar a administradores con licencia

Lo que establece el proyecto HB 31

El texto crea la sección 1.016 de los Estatutos de Florida y define como “material oficial del gobierno” cualquier guía, norma, comunicado, informe o documento elaborado por una agencia estatal. Asimismo, prohíbe expresamente el uso del término “West Bank” -Cisjordania, en español- en dichos materiales y veta la utilización de fondos públicos para producir documentos que empleen esa denominación.

Además, dispone que los materiales educativos y las colecciones de bibliotecas escolares adoptados o adquiridos a partir del 1 de julio de 2026 por juntas escolares distritales o escuelas chárter deberán referirse a la zona como “Judea y Samaria” y no podrán usar el término “West Bank”.

Contexto y polémica internacional

La región en cuestión es uno de los principales focos del conflicto entre Israel y Palestina. A nivel internacional, incluyendo el Gobierno de Estados Unidos y las Naciones Unidas. El territorio es comúnmente identificado como “West Bank” (Cisjordania), y no se reconoce la soberanía israelí sobre esa área. En la zona viven aproximadamente tres millones de palestinos y cerca de medio millón de colonos israelíes.

El cambio terminológico ha generado controversia precisamente porque “West Bank” es el nombre ampliamente aceptado en la diplomacia internacional y en el derecho internacional público, especialmente en el contexto de negociaciones de paz.

Posturas a favor y en contra

La representante Anna Eskamani, demócrata de Orlando, expresó su oposición al proyecto al señalar que, en el marco del derecho internacional y la diplomacia de Naciones Unidas, “West Bank es un término que usa todo el mundo”, y sostuvo que es importante respetar ese lenguaje en el contexto de las negociaciones de paz.

En contraste, el representante Mike Gottlieb, demócrata de Davie, defendió la medida argumentando que utilizar exclusivamente “West Bank” equivale a prohibir el nombre histórico y arqueológico de la región. Según dijo, dejar de emplear “Judea y Samaria” representa una forma de borrar la herencia judía. “Corregimos un error y restauramos la historia y la dignidad del pueblo indígena de la región al llamarla Judea y Samaria”, sostuvo.

Por su parte, la representante Debra Tendrich insistió en que el proyecto no borra la historia de nadie, sino que “corrige un cambio político de marca y contrarresta la eliminación histórica”. En la misma línea, el representante Tom Fabricio afirmó que la intención es que el mundo vea que Florida se posiciona “del lado correcto de la historia y de la verdad”.

Próximos pasos en el Senado

Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto fue remitido al Senado de Florida, donde ya fue referido al Comité de Reglas el jueves.

Antes de entrar en vigor el 1 de julio de 2026, deberá superar el trámite legislativo en el Senado y luego ser firmado por el gobernador Ron DeSantis.

Iniciativas similares han sido presentadas en otros estados, como Alabama, Tennessee y Oklahoma, lo que sugiere que el debate sobre la denominación oficial de la región podría extenderse más allá de Florida.

