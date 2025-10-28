martes 28  de  octubre 2025
Cambio de hora en EEUU: ¿Cuándo y por qué sucede? Todo lo que tienes que saber

Con el fin del horario de verano en noviembre, los relojes se ajustarán en unos estados; otros esperan por la autorización de leyes para mantener la hora

El cambio de horario ocurrirá el 2 de noviembre a las 2:00 am

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MAIMI.- Estados Unidos se prepara para dejar las horas de verano y con ello iniciar el cambio de horario el 2 de noviembre de este 2025, un día antes que en el año pasado. Millones de personas deberán ajustar los relojes y atrasarlos 60 minutos, lo que significa que los días parecerán un poco más cortos.

Pero esto no ocurrirá así en todo el país que, por lo general, ha mantenido la práctica de cambiar el horario dos veces al año, en noviembre y en marzo, con el argumento de aprovechar la luz solar y ahorrar el consumo de energía eléctrica.

Hawái y la mayor parte de Arizona, por ejemplo, no tienen horario de verano debido a su localización cerca del ecuador, por lo que los días y las noches duran lo mismo durante todo el año. Tampoco otros territorios de EEUU como Samoa Americana, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, las Islas Marianas del Norte y Guam.

Sin embargo, en otros estados sí habrá que ajustar los relojes y también las rutinas y planes diarios.

Estados con cambio de horario

El 2 de noviembre, a las 2 am (hora local), al finalizar el horario de verano (Daylight Saving) habrá que retrasar los relojes una hora en varias localidades.

Estos son Nueva York, Illinois (Chicago), California (Los Ángeles), Nevada (Las Vegas) y la capital Washington D. C. deberán ajustar el reloj lo que se traduce en que el amanecer y el atardecer se modificarán, según la publicación The Hil.,

En otros estados, el cambio horario está sujeto a otros factores.

Por ejemplo, Florida, Colorado, Louisiana, Tennessee y Texas deben esperar a que el Congreso autorice las leyes para mantener el horario de verano permanente, según los reportes.

Otros como California, Nevada, Michigan e Indiana han debatido proyectos para dejar de observar el cambio o adoptar el horario estándar de forma definitiva, sin embargo no hay reportes sobre el resultado.

En todo caso, millones de personas estarán sujetas al cambio de horario que se establezca en casi todo el país y a adaptar sus relojes en noviembre hasta que llegue de nuevo el horario de verano en marzo.

