Candidatos republicanos rechazan estrategia de Biden para captar electores

Biden, quien busca la reelección quiere convencer a los electores animándolos a reconocer que su política económica tuvo éxito y les promete que ahora pondrá su punto de atención en un mayor enfoque macroeconómico, pero la recesión y un contexto de tasas de interés elevadas, entre otros factores políticos, atentan contra ese deseo. El Presidente en su proyecto definió tres ejes fundamentales: inversiones inteligentes, fortalecer la clase media mediante la educación y ayudar a las pequeñas empresas para reforzar la competencia.

debate republicano - afp De izquierda a derecha, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el exvicepresidente de EEUU Mike Pence, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy, Nikki Haley exgobernadora de Carolina del Sur, Tim Scott, senador por Carolina del Sur, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, en el primer debate presidencial republicano, el 23 de agosto de 2023. Brendan SMIALOWSKI / AFP

Los candidatos en su conjunto atacan la actual gestión de la Casa Blanca lo cual quedó evidenciado en el primer debate presidencial. En general, los 8 candidatos, palabras más palabras menos, ofrecieron desmantelar un programa económico que según sus posturas es más de lo mismo y no ayuda a EEUU a salir de su crisis económica, según un reporte de Bloomberg.

Los candidatos coinciden en señalar además, más en el plano geopolítico, la disposición de ponerle fin o al menos colocar la relación comercial entre Estados Unidos y China en su justa dimensión y no como lo es en la actualidad, con una dependencia muy desfavorable para EEUU.

La suerte económica de Estados Unidos es un factor clave para la contienda presidencial del próximo año, y los oponentes republicanos no dejan de culpar a Biden de una mayor inflación producto, entre otros factores, del aumento del gasto público que de otro lado, se apoya desde el ala demócrata.

Debido al incremento del pago de facturas que se experimenta en los hogares por los costos crecientes y en medio de un alza de la inflación, estudios de opinión le indican a Biden que la gente está descontenta por el manejo de la economía y ello le arroja bajas calificaciones en esa gestión.

En su defensa, la administración Biden presenta a su favor la tasa de desempleo que, según reportes, se mantiene en el orden del 4% y, también mencionan el alza del salario mínimo que se diluye a su vez por la inflación de precios de artículos de primera necesidad y alimentos.

Propuestas de economía de candidatos republicanos.

Ron DeSantis. - El gobernador de Florida pidió terminar con el estatus comercial preferencial de China y sugirió que podría reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. También prometió impulsar el crecimiento económico, entre otras medidas como el aumento en la producción de energía doméstica y ampliar las divulgaciones de los bancos.

“Tenemos que restaurar la soberanía de este país y recuperar el control de nuestra economía de manos de China”, dijo DeSantis

La agenda económica de DeSantis prevé menos impuestos y menos regulación. Ha dicho que quiere impulsar el crecimiento de Estados Unidos a 3% anual y remontar esa cuesta.

Vivek Ramaswamy. - Es un empresario farmacéutico, que ha señalado que “representará los intereses de los estadounidenses buscando “la paz, el comercio y la amistad con todas las naciones”. El empresario biotecnológico de 38 años y recién llegado a la política dijo que negociaría el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, al que llamó una “guerra sin salida”. A cambio, dijo que exigiría que Rusia pusiera fin a su alianza militar con China. Para Ramaswamy restringir a China está en el centro de gran parte de la visión de política exterior. Dijo que declararía la independencia económica de Estados Unidos de China y exigiría justicia en el comercio. También promete poner fin al espionaje industrial y el robo de propiedad por parte de los chinos, y aseguró que incentivaría a las empresas estadounidenses a trasladar las cadenas de suministro fuera de China hacia los mercados aliados.

Mike Pence. - Ex vicepresidente de EEUU apuesta por ser una alternativa más sólida frente al resto de candidatos, con sus valores cristianos y la economía como centro de su plataforma.

Al lanzar su campaña para la Casa Blanca con duras críticas a la gestión del mandatario demócrata Joe Biden, Pence ha prometido mejorar la economía en donde el tema del gasto público sea un eje central en su agenda programática electoral.

"Este país está en un gran peligro", dijo Pence durante un acto en Iowa. "Podemos defender nuestra nación y asegurar nuestra frontera, podemos reactivar nuestra economía (...) defender nuestras libertades y darle a EEUU un nuevo comienzo", afirmó.

Nikki Haley. - La exgobernadora de Carolina del Sur y antigua embajadora de EEUU ante la ONU durante la Administración Trump es la única mujer en el abanico republicano y pretende marcar el comienzo de una nueva era de recortes de gastos gubernamentales.

Al denominar su plan “Libertad”, Haley coincide con algunos de sus colegas en que pedirá menos impuestos para la clase media y un menor gasto gubernamental. Entre los planes concretos está el de eliminar el impuesto federal a la gasolina

Chris Christie. - El exgobernador de Nueva Jersey dijo que primero hay que controlar el gasto federal. El hecho es que el gasto nunca ha sido peor que ahora. Su prioridad es controlar la inflación, no sólo para que las personas puedan permitirse comprar las cosas que necesitan para sustentar a sus familias, sino también para reducir las tasas de interés.

“Hay jóvenes en este país que quieren comprar una casa, pero no pueden permitirse el lujo de hacerlo con tasas de interés superiores al 7%, no pueden comprar un automóvil, no pueden hacer el tipo de cosas que quieren hacer para tratar de ayudar a avanzar al siguiente paso en sus vidas y eso les quita la esperanza.

La falta del control del gasto es el elemento central de las distorsiones económicas. “Como presidente, detendré el gasto. Eliminaré las asignaciones. Detendré el endeudamiento y vetaré cualquier proyecto de ley de gasto, sin que se haga un análisis exhaustivo y su retorno sea garantizado, prometió.

Tim Scott. El senador de Carolina del Sur también plantea en su plan económico recortar el gasto discrecional no relacionado con la defensa; instituir la política de pago por mérito para los funcionarios gubernamentales en lugar de aumentos automáticos; implementar varias políticas tributarias y eliminar el impuesto a la muerte, entre otros.

Para Scott el “Bidenomics de Joe Biden ha llevado a la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Considera que el gasto federal ha alimentado la inflación que alcanza un máximo de cuatro décadas. En su propuesta está la de un presupuesto para el año fiscal 2024 que incluye un ligero aumento en la tasa impositiva marginal.

Asa Hutchinson. - El exgobernador de Arkansas dijo que reemplazaría al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, porque ha perjudicado la economía de Estados Unidos al aumentar agresivamente las tasas de interés. "Por supuesto que tiene que cumplir su mandato, pero me gustaría ver un nuevo líder en la Reserva Federal...Yo lo despediría. Y la razón es que ha subido las tasas de interés en el momento equivocado. Creo que ha sido más agresivo de lo necesario”.

Hutchinson es parte de un coro cada vez mayor de aspirantes presidenciales republicanos que han expresado una falta de confianza en la gestión de la economía por parte de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Powell. Pero sus comentarios fueron más allá que los de sus rivales de 2024, quienes solo dijeron que reemplazarían al presidente una vez que finalizara su mandato en mayo de 2026.

Doug Burgum. -Gobernador de Dakota del Norte ha centrado su plataforma en la economía. El candidato cree que la energía es el segundo tema más importante en esta elección.

"Debemos dejar de comprar energía a nuestros enemigos y comenzar a vender energía a nuestros amigos y aliados. Estados Unidos produce energía más limpia y segura que cualquier otro lugar del mundo”

Agregó que Estados Unidos se debe volver verdaderamente independiente energéticamente con el apoyo de los países aliados.

“Evitar la guerra como la que comenzó Putin en Ucrania, estabilizaremos el mundo y tengamos un Estados Unidos como líder del mundo libre.

El expresidente Donald Trump optó, como en el primer debate republicano, abstenerse de participar.

FUENTE: CON INFORMACION DE AP/INFOBAE/AFP