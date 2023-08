Trump, el ausente ganador del debate, dicen expertos

Trump programó su entrevista cinco minutos antes del debate presidencial al que asistieron los ocho aspirantes republicanos: El gobernador de Florida, Ron DeSantis; el empresario Vivek Ramaswamy, el exvicepresidente Mike Pence, la exembajadora de la ONU, Nikki Haley, el senador Tim Scott, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson.

El expresidente explicó los motivos de por qué no participó en el debate: "Estoy ganando por 50, 60 puntos (...) ¿Me siento allí durante una hora o dos horas, lo que sea, y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para ser presidente?", cuestionó Trump durante su entrevista de 46 minutos de duración. “¿Debería hacer eso en una cadena que no es necesariamente amistosa conmigo?”, reflexionó.

El abogado y analista político, Rafael Peñalver, opina que Trump fue el centro del debate, aunque apenas se habló de él, pero el hecho que Trump esté ganando las encuestas por una amplia ventaja y que no haya surgido una figura que no llenó el espacio dejado por el expresidente en esa tribuna, lo convierte en ganador.

“Sin duda fue una estrategia que le benefició a Trump, fue una estrategia desde el punto de vista político muy inteligente, se mantuvo a otro nivel, no descendió al nivel de un debate que a veces parecía un debate infantil la forma que se gritaban los unos a los otros”.

A su juicio, Trump tomó un gran riesgo al no asistir al debate porque alguien podría haber llenado el vacío. “Sin embargo, nadie pudo hacerlo. De los candidatos que estuvieron en el debate, la que estuvo más presidenciable fue la exembjadora Nikki Haley, porque tenía más conocimientos, especialmente en temas de política exterior, creo que fue muy evidente su postura”.

debate republicano - afp De izquierda a derecha, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el exvicepresidente de EEUU Mike Pence, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy, Nikki Haley exgobernadora de Carolina del Sur, Tim Scott, senador por Carolina del Sur, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, en el primer debate presidencial republicano, el 23 de agosto de 2023. Brendan SMIALOWSKI / AFP

Sobre los otros candidatos, dijo que el exgobernador Chris Christie, estuvo a su juicio “muy plano”, mientras que el gobernador Ron DeSantis estuvo bien, pero considera que “no logró sobresalir, lució como que no estaba cómodo en un intercambio de ideas”. Sobre la figura de Ramaswamy dijo que la forma en que se expresó “fue como para ganar aplausos, pero no creo que demostró profundidad, mucho menos aplomo presidencial”.

“Creo que el presidente Trump fue el mejor presidente del siglo XXI. Es un hecho", afirmó Ramaswamy. “Christie, tu afirmación de que Donald Trump está motivado por la venganza sería mucho más creíble si toda tu campaña no se basará en la venganza y en el agravio contra un solo hombre”, dijo el joven aspirante a Christie, en referencia a Trump.

Para Peñalver, Nikki Haley, fue la candidata que más le impresionó por sus conocimientos, lució cómoda en el escenario, segura, demostró experiencia e intercambió ideas en forma sólida, “y más que nada lució presidenciable”.

“Para mi sorpresa un error por parte de algunos de los candidatos presentes fue con el tema de Ucrania. Creo que el partido republicano pierde su base ideológica cuando no se identifica sólida y abiertamente en la lucha contra Putin y fue solamente la gobernadora Haley que estuvo sin duda apoyando la posición de Estados Unidos como líder del mundo libre y dispuesta a combatir a Putin. Ella y Christie fueron los que apoyaron esa posición. Me sorprendió que el gobernador DeSantis no utilizará la oportunidad para reevaluar su postura y creo le perjudica viniendo de un estado donde hay tantos exiliados que han huido del comunismo, víctimas de Putin y que no haya expresado un apoyo a esa lucha de Ucrania en contra de Putin”, acotó Peñalver.

gobernador de Florida, Ron DeSantis -afp El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es visto en la Spin Room después del primer debate primario presidencial republicano en el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin, el 23 de agosto de 2023. KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

La abogada y analista demócrata, Isadora Velásquez, opina sin embargo que Trump no logró opacar el debate que “dio partido” y estima que “fue interesante por la ausencia de Trump y lo poco que se habló de él, no hizo mucha diferencia en los números”. La analista se refiere a las encuestas que ubican al exmandatario como favorito para ganar las primarias republicanas.

Velásquez considera que uno de los aspectos relevantes fue “visualizar a otros líderes del partido Republicano que en su opinión habían sido ignorados como Ramaswamy, y al mismo tiempo el debate expuso “las debilidades tan serias que tiene DeSantis en su campaña. Algunos temas importantes se tocaron como los del aborto con una perspectiva muy diferente entre Pence y Nikki Haley”.

“Trump en su entrevista pregrabada no dio nada de sustancia, no dio nada a discutir”, opina Velázquez y agrega que la comparecencia del expresidente en Georgia [a donde debía presentarse el 24 de agosto para ser arrestado], daría más elementos de discusión.

“El debate, en mi opinión fue muy interesante. Pero si Trump buscaba opacar el debate no creo lo consiguió al mismo tiempo no hubo mucho cambio. Fue la típica entrevista del expresidente Trump, era de esperarse, hablándole a sus votantes y también, una manera de vengarse de Fox News, era lo que esperábamos de él- valoró- sabíamos que Trump no iba hablar de sustancias y lo que dijo fue: ya saben cómo soy de presidente y ya saben qué hacer para votar por mí, más allá de eso [no añadió].

Trump/AFP La entrevista de Tucker Carlson al expresidente Donald Trump, transmitida en la red social X (anteriormente Twitter) la misma noche del primer debate primario presidencial republicano en Milwaukee, Wisconsin, captada a través de un teléfono inteligente el 23 de agosto de 2023. AFP

Los analistas republicanos Frank Rodríguez y Anthony Verdugo coinciden en que la atención se centró en Trump y en menor medida el debate, una tradicional plataforma para hablarles a los votantes.

Rodríguez valoró el debate como un evento sin mayor trascendencia; mientras, Verdugo lo definió como un ensayo en el que participarán los que quieren llegar a ser el segundo de Trump.

Estrategia

Para Rodríguez la estrategia implicaba quitarle audiencia a Fox con el debate, que se amplió hasta el jueves cuando el expresidente se presentó en el juzgado de Atlanta, algo que, para Rodríguez, Trump podría haberlo hecho el viernes, pero decidió hacerlo pocas horas después de realizado el debate con un objetivo claro, acaparar el foco mediático.

“Así es que le añade dos o tres aristas más al show que está pasando en la campaña presidencial, cosas que nunca antes se habían visto”, subrayó.

Rodríguez estima que el expresidente va a utilizar todas sus comparecencias ante las diferentes cortes como parte de su campaña electoral. “Creo que él va a mezclar todos los acontecimientos y cada vez que tenga que presentarse en alguna corte pues ya eso le da control del mensaje en ese día”, algo que el analista define como publicidad gratuita, y recordó que esa misma estrategia la empleó “para ganar la presidencia por primera vez”.

La estrategia de los demócratas contra Trump es mermar la posibilidad de realizar su campaña electoral, mientras deba centrarse en su defensa y responder a los juicios que en cascada enfrenta. La mayoría de los seis juicios, 4 de carácter penal y dos civiles, han sido programados para el próximo año, a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 5 de noviembre de 2024.

Trump ha denunciado en reiteradas ocasiones que el gobierno del presidente Joe Biden, busca cómo impedir su participación en las elecciones presidenciales.

Trump/AP El expresidente Donald Trump en la corte de Nueva York. AP

“Los demócratas pudieron acusarlo hace un año, pero esperaron la cercanía de las elecciones en el momento propicio para ellos. Entonces, Trump tiene que buscar la manera de sacarle ventaja y tener una victoria”, precisó Rodríguez.

"Los grandes personajes siempre buscan de una manera u otra revertir las adversidades", acotó.

Poca importancia

Para Rodríguez, se le ha restado mucha importancia al debate porque “nadie piensa que algunos de los participantes va a llegar a ser el presidente de Estados Unidos”, aseguró para plantear que los reflectores estarán del lado de Trump.

Su argumento se basa en el hecho de que DeSantis, que marca como segundo favorito en las encuestas, pero muy distante de Trump por 50%, ha seguido descendiendo en los sondeos.

primer debate primario presidencial republicano - afp El gobernador de Florida, Ron DeSantis (centro), habla, flanqueado por el exvicepresidente estadounidense Mike Pence (izq.) y el empresario y autor Vivek Ramaswamy, durante el primer debate primario presidencial republicano en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin, el 23 de agosto de 2023. Brendan SMIALOWSKI / AFP

El ensayo

Previo al debate, el analista republicano Anthony Verdugo, vaticinó: “Ahí está Ron DeSantis, que ve su campaña como la oportunidad más grande para destacarse ante los votantes, él va a estar en el centro y al lado estará Vivek Ramaswamy, que son los dos candidatos con más aceptación en las encuestas después de Trump”.

“CBS News anunció el domingo en la noche que el índice de apoyo a Trump es del 62% entre los votantes republicanos y la razón que los votantes están dando para apoyarlo es por las acusaciones en su contra. Lo que estamos viendo es una dinámica muy interesante, es que los estadounidenses han perdido la confianza en nuestras instituciones como la Fiscalía, en el FBI, en la prensa, han perdido esta confianza, no importa lo que hagan, los estadounidenses no lo van a aceptar y va a tener un efecto contrario de lo que esperan los demócratas”, sentenció el analista Anthony Verdugo.

Críticas a la administración Biden

Trump criticó a Biden y al Partido Demócrata, afirmó que recurren a políticas que están destruyendo a EEUU. “Tienen que hacer trampa porque sus políticas son tan erróneas que tienen que hacerlo para conseguir ser electos. ¿Quieren fronteras abiertas? ¿Quién altas tasas de interés ¿Quieren que no uses ninguna estufa de gas ni ningún vehículo con gasolina?, cuestionó.

Joe Biden / AP El presidente Joe Biden. AP

Sobre Joe Biden señaló. "Hemos hecho las cosas más estúpidas en este país, y ahora tenemos un presidente que no puede juntar dos frases, no puede hablar, apenas puede caminar...". "Creo que está peor mentalmente que físicamente, y físicamente no es exactamente un atleta", dijo Trump sobre Biden.

La vicepresidenta Kamala Harris, que todo indica será nuevamente la fórmula presidencial de Biden, tampoco escapó de las críticas de Trump. “Ella habla en rima. Es raro... Bueno, su forma de hablar: '¡El autobús irá para aquí y luego el autobús irá para allá! ¡Porque eso es lo que hacen los autobuses!'”, respondió.

El expresidente se refirió a que "la economía de EEUU ahora es un desastre, con una inflación altísima que cumple casi tres años creada por el gobierno de Joe Biden y que ha hecho sufrir a los estadounidenses y a las familias estadounidenses".

Trump se refirió a los índices económicos, que en su mayoría están en negativos. "El pueblo estadounidense vio mi trabajo en política exterior y en todos los sectores de la economía en EEUU. Si lo comparas con los resultados de este gobierno, el descalabro ha sido más que evidente. Han despilfarrado el dinero de los contribuyentes y no paran", puntualizó Trump.

Presencia rusa y china en el hemisferio

Durante su entrevista se refirió a que el presidente Joe Biden tiene miedo decirle a Rusia que salga de Cuba. "Ellos tienen bases en Cuba y Biden no hace nada", afirmó.

También se refirió al canal de Panamá, "lo entregamos por un dólar", acotó, algo que en su opinión es una de las cosas más estúpidas que hemos hecho. "Ahora el canal de Panamá lo controla China, están en nuestro hemisferio, no debemos permitir que también se posicionen en Cuba".

"Cacería de brujas"

Analistas aseguran que, en vez de perjudicarle los problemas judiciales a Trump, le han atraído millones de dólares en donaciones de sus simpatizantes, convencidos de que existe una "cacería de brujas" contra el expresidente.

Biden, como parte de su estrategia, evita comentar sobre Trump para que no le acusen de utilizar la justicia a su favor, algo que los estadounidenses creen que los demócratas están realizando contra sus adversarios políticos.

