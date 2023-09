Debates presidenciales en EEUU, cómo influyen en la intención del voto

Son una especie de catalizador de votos. Aclaran el panorama de aquellas personas que están indecisas, que no tienen definido un candidato, quizás porque no llenan sus expectativas o los procesos políticos les son indiferentes.

Los temas a tratar en los debates son de interés nacional, sobre defensa, seguridad, derechos humanos, Justicia, las preguntas las pueden hacer periodistas moderadores o personas del público presente.

El primer debate presidencial de EEUU

El primer debate político televisado de la historia de EEUU se realizó el 26 de septiembre de 1960. A través de la pantalla chica se transmitió el debate entre los principales candidatos presidenciales de los partidos Republicano y Demócrata, Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. El mismo se celebró en los estudios de la CBS en Chicago.

El debate fue calificado por los expertos en audiencias como un éxito, fue visto por más de 60 millones de personas, quizás por la novedad o por los personajes protagonistas del contrapunteo político, Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy.

En esa oportunidad Kennedy fue dado como ganador en el encuentro, según los críticos se debió a su actitud frente a las cámaras mostrándose elegante, sonriente y seguro de sí mismo. Mientras que Nixon se mostró nervioso. Aunque los que lo escucharon por radio lo dieron como ganador.

Tres semanas después el candidato demócrata se convertiría en el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.

Luego de ese primer debate hubo una pausa que se prolongó hasta 1976, desde entonces hasta nuestros días, este contrapunteo electoral se ha realizado en todas las campañas presidenciales del país.

Momentos importantes de los debates presidenciales

Veamos ahora los debates más resaltantes y controversiales de los últimos años. Comenzando por el de Gerald Ford y Jimmy Carter en 1976. En la polémica los criterios expresados por el entonces presidente Gerald Ford, le costaron muchos votos, pese a que se perfilaba como primero en las encuestas.

La expresión que le restó votos al republicano Ford fue: “No existe una dominación soviética en Europa del Este y esa dominación tampoco existirá bajo la administración Ford”. Afirmaciones que no cayeron muy bien públicamente por el contexto de la Guerra Fría.

Ford no consiguió revalidar el cargo de presidente y el demócrata Jimmy Carter se convirtió en el trigésimo noveno presidente de los Estados Unidos desde 1977 hasta 1981.

Ronald Reagan y Jimmy Carter (1980)

En 1980 se hizo famosa la frase "There you go again" (Ahí vas otra vez) de Ronald Reagan, que le dijo en tono burlesco a Jimmy Carter durante el debate, estas expresiones y su actitud segura y fuerte le dieron ventaja al republicano.

Reagan era actor, lo cual le hacía tener un dominio y un control del lenguaje televisivo muy amplio. De hecho, Carter recibió el consejo de otro actor, Robert Redford, para preparar su estrategia televisiva en el debate. Pero esa sonrisa y proximidad de Reagan con el espectador fueron claves para su victoria en las elecciones de 1980, además de su sentencia final dirigida a Carter: “¿Está usted mejor que hace cuatro años?”.

Ronald Reagan y Walter Mondale – 1984

El republicano Ronald Reagan competía para su segundo mandato en el año 1984. Con 73 años, ya algunos cuestionaban y se preguntaban si esto jugaría en su contra y si estaba apto para volver a ocupar la silla presidencial.

Pero Reagan muy audaz y estratégicamente convirtió ese punto desfavorable su fuerza durante el debate con el demócrata, Walter Mondale. Ante una pregunta del moderador sobre su edad respondió: “No voy a convertir mi edad en un tema de campaña. No voy a explotar por razones políticas la juventud y la inexperiencia de mi opositor”. Todos rieron, incluido Mondale.

Reagan consiguió una de las victorias más aplastantes en la historia de las elecciones presidenciales de EEUU.

Bill Clinton George Bush (padre) y Ross Perot (1992)

En este debate participaron tres candidatos: el demócrata Bill Clinton, el republicano George Bush padre (presidente en el período 1989 a 1993) y el independiente Ross Perot. Lo particular de este debate es que fue el primero que permitió preguntas del público. Bush se mostró indiferente ante las preguntas. Las cámaras lo sorprendieron mirando el reloj, cuando una señora le preguntó qué impacto había tenido la recesión en su vida, como si no viera la hora de acabar con aquel trance. El gesto fue muy criticado en los medios. En esta oportunidad ganó las elecciones Bill Clinton.

George Bush (hijo) y Al Gore (2000)

Durante el debate de George Bush (hijo), el republicano utilizó un lenguaje sencillo que conectaba con el ciudadano de a pie, además de conservar una actitud tranquila, segura. Mientras que Al Gore fue sorprendido por las cámaras en actitud impaciente, retadora con suspiros y aspavientos mientras su rival hablaba. Logró que se cristaliza una imagen de maleducado y arrogante. George W. Bush, ganó las elecciones en esa oportunidad.

Barack Obama y John McCain (2007)

Al demócrata Barack Obama le favoreció la actitud calificada como "despectiva" con la que el candidato republicano John McCain se refirió a su persona, punto que llamó la atención de los medios de comunicación, cuando se refirió a su oponente como “That one” (“Ese tipo”). McCain no pudo remontar en las encuestas y finalmente Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos.

Barack Obama y Mitt Romney – 2012

En este debate el republicano Mitt Romney estaba muy bien en las encuestas con tendencia a subir, sin embargo un juego de palabras favoreció a Obama que no estaba en su mejor momento.

Al referirse al tema sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, el republicano Mitt Romney dijo que tenía una “carpeta llena de mujeres” como candidatas para puestos en su eventual administración. Romney se refería a una carpeta llena de currículums de mujeres; sin embargo, la frase se viralizó y generó miles de comentarios y memes en las redes sociales. Barack Obama fue elegido presidente por segunda vez.

Hillary Clinton y Donald Trump (2016)

Este debate tuvo gran audiencia por parte de los espectadores, la mayor en la historia de la televisión entre dos candidatos a la presidencia de EEUU. Alrededor de 84 millones de personas. Los tres debates que sostuvieron durante la campaña estuvieron marcados por frases hostiles y momentos incómodos

—Ella toma malas decisiones. Tan malas, honestamente, que nunca debería ser presidenta de Estados Unidos —dijo Trump, en uno de los debates con la exprimera dama.

—Lamento tener que insistir con esto, pero él vive en una realidad alternativa —dijo, la también exsecretaria de Estado.

El magnate Donald Trump, se convirtió en el presidente de Estados Unidos número 45

