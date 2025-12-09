martes 9  de  diciembre 2025
TELEVISIÓN

Jimmy Kimmel extiende contrato con ABC por un año

El anuncio se produce después de una disputa que enfrentó a la Casa Blanca contra Kimmel tras el asesinato del activista Charlie Kirk

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega a Una Noche con Jimmy Kimmel en el Hotel Roosevelt de Hollywood el 7 de agosto de 2019.&nbsp; &nbsp;

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega a "Una Noche con Jimmy Kimmel" en el Hotel Roosevelt de Hollywood el 7 de agosto de 2019. 

 

AFP/Chris Delmas

LOS ÁNGELES.- El humorista Jimmy Kimmel extendió por un año su contrato con la cadena ABC, meses después de que su programa nocturno fuese retirado del aire durante una semana en medio de una confrontación con el gobierno de Donald Trump.

El presentador de Jimmy Kimmel Live!, un programa de variedades, continuará al frente del show hasta mediados de 2027, confirmó a la AFP una persona familiarizada con el asunto. El contrato expiraba en mayo de 2026.

El anuncio se produce después de una disputa que enfrentó a la Casa Blanca contra Kimmel tras el asesinato del activista Charlie Kirk.

Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump y a su círculo cercano, desató la ira de algunos conservadores al insinuar que el movimiento MAGA (Make America Great Again o Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) trataba de aprovechar políticamente la muerte de Kirk, asesinado de un disparo el pasado 10 de septiembre en un campus universitario.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, insinuó en ese entonces amenazas sobre las licencias de las cadenas afiliadas de ABC que transmitieran el programa, a menos que exigieran la remoción de Kimmel.

Dos compañías que poseen docenas de esas afiliadas, Nexstar y Sinclair, anunciaron que retirarían el programa de sus horarios, lo que llevó a Disney, dueña de ABC, a suspender el programa a nivel nacional.

Rechazo a la medida

Sin embargo, la decisión generó una enorme reacción pública y de Hollywood, Kimmel volvió al aire tras una pausa de una semana, que incluyó un discurso impactante en el que tachó de antiestadounidenses los intentos del gobierno de censurarlo.

Desde entonces ha seguido con sus críticas sobre Trump, en las que se burla del mandatario por aparentemente quedarse dormido en reuniones y por pronunciar mal los nombres de líderes internacionales con quienes presume haber negociado acuerdos de paz.

Trump, mientras tanto, no muestra señales de abandonar su cruzada contra Kimmel.

En una ceremonia en el Centro Kennedy el domingo por la noche, el mandatario criticó al comediante.

"Si no puedo superar a Jimmy Kimmel en términos de talento, entonces no creo que deba ser presidente", dijo el mandatario.

FUENTE: AFP

