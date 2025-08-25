lunes 25  de  agosto 2025
¿Han aumentado las deportaciones de migrantes? Esta es la cifra en los primeros meses de 2025

El ICE ha deportado a más de 269,000 personas entre el 20 de enero y el 20 de agosto de 2025, una cifra que, de mantenerse, podría superar el medio millón al cierre del año

En EEUU, el ICE bajo la administración de Donald Trump ha alcanzado cifras récord de arrestos y deportaciones de inmigrantes irregulares.

Cortesía CBP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha intensificado su política de deportaciones en los primeros ocho meses de 2025, alcanzando niveles no vistos en más de una década.

De acuerdo con datos oficiales, ICE ha deportado a más de 269,000 personas entre el 20 de enero y el 20 de agosto de 2025, una cifra que, de mantenerse, podría superar el medio millón al cierre del año.

Deportaciones mes a mes

El repunte ha sido sostenido. En enero, tras la toma de posesión de Donald Trump, el promedio diario de expulsiones era de unas 630 personas, lo que sumó alrededor de 19,000 deportaciones ese mes. Desde entonces, el ritmo ha crecido de manera constante:

  • Febrero: 25,000

  • Marzo: 28,000

  • Abril: 33,000

  • Mayo: 35,000

  • Junio: 41,000

  • Julio: 43,000

  • Agosto (estimado): 45,000

En total, el acumulado hasta agosto asciende a más de 269,000 deportaciones.

Cambio en el perfil de los expulsados

El aumento no solo se refleja en la cantidad, sino también en el perfil de los migrantes afectados. En la actualidad, un tercio de los deportados no tiene antecedentes penales, a diferencia de la administración anterior, cuando más del 60% de las personas removidas habían sido condenadas por delitos.

El incremento de deportaciones coincide con la ampliación del presupuesto del ICE bajo la llamada Gran y Hermosa Ley, que destina decenas de miles de millones de dólares a la agencia e incorpora 100,000 camas adicionales en centros de detención.

No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han advertido que el sistema enfrenta un sobrecupo crítico, lo que ha generado deportaciones erróneas, deterioro en las condiciones de detención y falta de garantías procesales básicas.

Un juez federal incluso ordenó esta semana mejoras en una instalación de ICE en Nueva York, donde se denunció que algunos migrantes debían dormir en el suelo.

De mantenerse el ritmo actual, ICE podría superar el récord histórico de 409,000 deportaciones de 2012, durante el gobierno de Barack Obama. Con más de 1,400 deportaciones diarias en las últimas semanas, el total de 2025 se perfila para superar el medio millón de personas expulsadas en un solo año.

FUENTE: Con información de The Washington Times / El País

