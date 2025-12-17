miércoles 17  de  diciembre 2025
Escándalo

Condenan al exgerente de la morgue de Harvard por vender restos humanos

Cedric Lodge, de 58 años, se declaró culpable de traficar con restos humanos robados, que incluían órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas

Imagen referencial partrulla de policía.

Imagen referencial partrulla de policía.

PIXABAY

WASHINGTON.-El exgerente del depósito de cadáveres de la prestigiosa Harvard Medical School fue condenado el martes a ocho años de prisión por robar y vender restos humanos donados para la investigación científica, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cedric Lodge, de 58 años, se declaró culpable en mayo de traficar con restos humanos robados, que incluían órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas, entre 2018 y, al menos, marzo de 2020.

Lee además
Cientos de cubanos acudieron al Versailles para alzar su voz por la isla en el Día de los Derechos Humanos.
MANIFESTACIÓN

Cubanos en el exilio alzan su voz por la libertad de la isla en el Día de los Derechos Humanos
Organización de Naciones Unidas.
MUNDO

Derechos Humanos: Vigencia y desafíos 77 años después

Harvard lo despidió de la universidad en mayo de 2023.

Lodge y su esposa, Denise, trasladaban los restos humanos desde la escuela de medicina, cerca de Boston, hasta su domicilio en Goffstown (Nueva Hampshire), así como a otros lugares en Massachusetts y Pensilvania.

Luego los enviaban a compradores en otros estados "sin el conocimiento ni el permiso de su empleador, del donante o de la familia del donante", según los investigadores.

Denise Lodge, de 65 años, fue condenada a un año de prisión, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

"La sentencia de hoy es otro paso adelante para garantizar que quienes planearon y ejecutaron este crimen atroz sean llevados ante la justicia", declaró Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia.

El Departamento de Justicia indicó que muchos de los restos humanos vendidos por Lodge fueron posteriormente revendidos con fines de lucro.

Varios de esos compradores ya han sido condenados a prisión o están a la espera de sentencia, según el comunicado.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Cuba y la indefensión ciudadana: raíz de las peores violaciones de derechos humanos

Informe revela antisemitismo "sistémico" en campus universitarios: 14 obtienen calificación F

Empresa surcoreana construirá en EEUU planta de fundición de minerales críticos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

El presidente de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
EEUU

Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?

Te puede interesar

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de una zona minera.
INVERSIONES

Empresa surcoreana construirá en EEUU planta de fundición de minerales críticos

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump designa al régimen de Maduro Organización Terrorista Extranjera

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentará el libro Guerra híbrida en las Américas (Crimen contra la democracia), del jurista y exmnistro boliviano Carlos Sánchez Berzaín video
ACTO

El Interamerican Institute for Democracy presenta el libro "Guerra híbrida en las Américas"

Familiares de personas arrestadas durante las protestas posteriores a las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio, sostienen velas durante una vigilia exigiendo su liberación, frente a la prisión de Tocuyito, en Tocuyito, estado de Carabobo, Venezuela, el 1 de noviembre de 2024.
REPRESIÓN

Condenan a prisión a adolescente acusado de "terrorismo" por su ropa en Venezuela