Cubanos en el exilio alzan su voz por la libertad de la isla en el Día de los Derechos Humanos

Imagen con los rostros de presos políticos detenidos en Cuba, exhibida como parte de las demandas de libertad y justicia.

Asistentes ondean banderas cubanas durante el evento en apoyo a la libertad y los derechos humanos en Cuba.

Cientos de cubanos acudieron al Versailles para alzar su voz por la isla en el Día de los Derechos Humanos.

MIAMI .— Diferentes generaciones de cubanos en la diáspora se congregaron la noche del miércoles a las afueras del emblemático restaurante Versailles, en la Calle 8 de Miami, para exigir la libertad de Cuba en el marco del Día de los Derechos Humanos , una fecha clave en el calendario internacional.

Cada 10 de diciembre se conmemora este día, instaurado oficialmente por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1950, para recordar la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un documento que reconoce las libertades fundamentales que todo ser humano debe disfrutar sin distinción ni represión.

En este contexto, unidos a 35 ciudades en 19 países, cientos de participantes acudieron a la convocatoria en el sur de la Florida, en la que diversos líderes opositores expresaron su sentir y denunciaron las violaciones de derechos en la isla. Entre ellos se encontraban el reconocido influencer Alexander Otaola, Eliécer Ávila, Ramón Saúl Sánchez y Luis Enrique Ferrer, quienes reiteraron la necesidad de mantener visible la situación de los cubanos dentro y fuera del país.

Entre las autoridades locales presentes estuvo Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, quien en declaraciones a Diario Las Américas subrayó la importancia de defender los valores democráticos y denunciar los regímenes totalitarios.

“Estamos aquí hoy porque es sumamente importante dejarle claro al mundo entero que en Cuba hay una dictadura, pero también dejar muy claro que lo que aquí en Estados Unidos intentan imponer —esas ideologías del socialismo y el comunismo— son también dictaduras. Esas ideologías eliminan a la familia, quitan a Dios y le arrebatan la libertad al ser humano”, afirmó.

Agregó que, en un día tan significativo, resulta imprescindible amplificar el mensaje que proviene de Cuba, Venezuela y Nicaragua: “En Cuba, por más de 67 años, la dictadura ha acabado con los derechos de cada uno de los cubanos. Hay más de mil presos políticos secuestrados en las mazmorras del régimen, y por eso estamos aquí levantando la voz”.

Nelva Ortega, opositora y esposa del prisionero político José Daniel Ferrer, compartió la emoción y el peso de participar en una manifestación sin temor a represalias.

“Es la primera vez que puedo exigir mis derechos y los del pueblo cubano en una tierra de libertad, sin miedo a estar detenida o a que nos destruyeran la casa, como ocurre en Cuba. Estamos aquí dando voz a quienes hoy no pueden alzarla”, expresó.

Durante la jornada también fue develada la obra Libertad, del artista plástico cubano Julio César Hernández, quien explicó que la pieza fue vetada recientemente en un hotel de Miami Beach.

“Mi obra fue censurada hace poco en Art Basel, aquí en Miami, y a raíz de eso los organizadores de este evento me propusieron exhibirla para que la pieza siga adelante exigiendo libertad. Para mí esta obra significa mucho, porque la creé con la inspiración de que algún día Cuba sea libre. Este espacio es espectacular, porque es aquí donde los cubanos exigen la libertad de Cuba. Yo también lo hago, no solo con mi voz, sino con mis manos a través de esta obra. Las manos son las que los cubanos tendrán que usar para liberarse del yugo”, explico.

Otros artistas, como la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya “La Diosa”, el cantautor Jorge Kamankola —conocido por sus letras contestatarias y su marcada crítica social— y la actriz Carmen Daysi Rodríguez, también acudieron al llamado. El cual concluyó con las notas del Himno Nacional cubano, entonado por los presentes como símbolo de esperanza y la dignidad de un pueblo que continúa reclamando su derecho a vivir en libertad plena y absoluta.