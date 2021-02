Congresista asegura que no renuncia, pese a censura de republicanos de Wyoming

"La gente de Wyoming comprende y reconoce que nuestro deber más importante es con la Constitución. Y, como he explicado y seguiré explicando el juramento que hice a la Constitución me obligó a votar por un juicio político. Ese juramento es el más importante que hacemos, y no se doblega ante el partidismo, no se doblega ante la presión política, es el juramento más importante que hacemos", argumentó.

Cheney, además, criticó a la sección estatal de su partido por su "censura", tras acusar a sus responsables de creerse "falsas teorías de la conspiración" tanto sobre las elecciones presidenciales como sobre el asalto al Capitolio.

"La gente del partido está equivocada, creen que el movimiento Black Lives Matter o grupos antifascistas estaban detrás de lo que pasó aquí, en el Capitolio. Simplemente no es el caso, no es verdad. Han mentido a la gente, y tenemos mucho trabajo por delante", de acuerdo con su opinión.

El sábado, el Partido Republicano de Wyoming votó abrumadoramente por censurar a Cheney.

Sólo ocho de los 74 miembros del comité central del partido en el estado se opusieron a la sanción en una votación que no procedió a un conteo formal. El documento de censura acusa a Cheney de votar a favor del juicio político de Trump a pesar de que la Cámara de Representantes no le ofreció a él “una audiencia formal o el debido proceso”.