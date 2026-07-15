Supervisora de elecciones de Miami-Dade insta a los ciudadanos a prepararse para los comicios de 2026

Durante su intervención, García defendió la transparencia del sistema electoral e invitó a los residentes a informarse sobre las distintas modalidades de votación disponible.

La jornada incluyó la intervención de Grant Miller, publicador del Miami's Community Newspaper, de otros invitados y sirvió como espacio de diálogo con representantes de distintos sectores del la comunidad del sur de Florida.

El desayuno organizado por Miami's Community Newspaper tuvo lugar en el restaurante Casa Cuba, en South Miami.

Durante la cita los asistentes intercambiaron impresiones sobre los principales retos del proceso electoral y la importancia de la participación ciudadana.

Alina García, supervisora de Elecciones de Miami-Dade, exhortó a prepararse con anticipación para el ciclo electoral de 2026.

MIAMI.- La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, exhortó este miércoles a los ciudadanos a prepararse con anticipación para el ciclo electoral de medio termino 2026 y repasó los principales plazos que deberán cumplir quienes deseen participar en los próximos comicios.

Durante un desayuno organizado por Miami’s Community Newspapers en el restaurante Casa Cuba, en South Miami, en el que participaron lideres comunitarios, aspirantes a diferentes cargos, entre otros invitados, la funcionaria insistió en la necesidad de verificar el registro electoral, mantener actualizados los datos personales y solicitar con suficiente antelación la boleta de voto por correo, si esa será la modalidad elegida.

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“Mi trabajo no es decirle a nadie por quién votar ni qué apoyar en la boleta. Mi responsabilidad es asegurar que cada votante elegible tenga la información, el acceso y la confianza necesarios para participar en un proceso seguro, preciso, transparente y accesible”, expresó.

El desayuno organizado por Miami's Community Newspaper tuvo lugar en el restaurante Casa Cuba, en South Miami. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

García precisó que la elección primaria en Florida se celebrará el 18 de agosto y advirtió que el 20 de julio vencerá el plazo para inscribirse en el registro electoral o actualizar la afiliación partidista de cara a esa jornada.

Asimismo, explicó que esos trámites pueden realizarse por internet, de manera presencial en la Oficina del Supervisor de Elecciones o mediante asistencia telefónica.

La funcionaria también señaló que quienes opten por el voto por correo deberán solicitar su boleta antes de las 5:00 p.m. del 6 de agosto, plazo límite establecido para la modalidad antes mencionada.

“A muchas personas no les queda claro si podrán acudir a votar el día de la elección. Si creen que podrían necesitar el voto por correo, les recomiendo solicitarlo desde este momento”, indicó.

En ese sentido, animó a los residentes del condado a no dejar estas gestiones para los últimos días y comprobar que tanto su dirección como su firma permanezcan actualizadas en el registro electoral.

“Revisen su inscripción. Asegúrense de que su dirección sea correcta, de que su firma esté actualizada y, si desean votar por correo, soliciten su boleta”, afirmó.

Durante su intervención, Alina destacó que Estados Unidos conmemora este año el 250 aniversario de su independencia, una fecha que, dijo, invita a reflexionar sobre el valor de la democracia y el compromiso cívico.

“Durante dos siglos y medio, generaciones de estadounidenses han trabajado, servido, hecho sacrificios y votado para que podamos tener voz en el futuro de nuestro país. Una de las mejores maneras de honrar ese legado es participando”, manifestó.

Durante su intervención, García defendió la transparencia del sistema electoral e invitó a los residentes a informarse sobre las distintas modalidades de votación disponible. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Antes de concluir, añadió que las solicitudes para votar por correo deben renovarse conforme a la legislación vigente y recomendó confirmar que los datos del registro continúen actualizados antes del inicio del calendario electoral.

Con la primaria del 18 de agosto como primera gran cita en las urnas y la elección general prevista para el 3 de noviembre, Alina García pidió a los electores planificar con tiempo su participación y evitar dejar cualquier gestión para última hora.

De acuerdo con la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade, el territorio mantiene uno de los padrones electorales más grandes de Florida, con más de 1,3 millones de votantes inscritos. Las estadísticas oficiales, actualizadas al 1 de julio de 2026, muestran una transformación en la composición del electorado, impulsada por el crecimiento del registro republicano y la nueva configuración del equilibrio partidista de cara al nuevo ciclo electoral.