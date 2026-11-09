lunes 9  de  noviembre 2026
TEXAS

Corte Suprema autoriza a Trump reanudar la construcción del muro fronterizo con México

La decisión del máximo tribunal deja sin efecto una orden judicial que mantenía paralizadas las obras y respalda los argumentos del Ejecutivo sobre la protección de la frontera

Miembros del Cuerpo de Marines de EEUU trabajan en el refuerzo del muro fronterizo en El Nido de las Águilas en el este de Tijuana, estado de Baja California, México, el 5 de marzo de 2025. &nbsp;

Miembros del Cuerpo de Marines de EEUU trabajan en el refuerzo del muro fronterizo en El Nido de las Águilas en el este de Tijuana, estado de Baja California, México, el 5 de marzo de 2025.

 

AFP
Inmigrantes caminan junto al muro fronterizo con Estados Unidos del lado de territorio de México.

Inmigrantes caminan junto al muro fronterizo con Estados Unidos del lado de territorio de México.

FREDERIC J. BROWN/ AFP
Agentes de la Patrulla Fronteriza en el muro fronterizo entre EEUU y México en Nogales, Arizona, el 4 de febrero de 2026.

Agentes de la Patrulla Fronteriza en el muro fronterizo entre EEUU y México en Nogales, Arizona, el 4 de febrero de 2026.

AFP
Por María Graterol

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump a reanudar la construcción del muro fronterizo con México en una zona de Texas que comprende terrenos del Parque Nacional Big Bend, al considerar que los intereses de seguridad e integridad fronteriza prevalecen sobre las objeciones presentadas por organizaciones ambientalistas.

Mediante una resolución, el máximo tribunal dejó sin efecto una orden de un tribunal federal de distrito que impedía al Ejecutivo continuar con el proyecto de la barrera fronteriza en la región de Big Bend.

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En su decisión, la Corte Suprema sostuvo que la restricción judicial obstaculizaba los "objetivos apremiantes" del Gobierno en materia de seguridad e integridad fronteriza.

"El interés del gobierno, por lo tanto, supera cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes", señaló el tribunal.

La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única integrante del máximo tribunal que manifestó su desacuerdo con el fallo.

Seguridad e infraestructura fronteriza

El proyecto, valorado en 1.700 millones de dólares, contempla la construcción de barreras fronterizas, caminos de patrullaje, sistemas de iluminación y tecnología de detección en terrenos del Parque Nacional Big Bend y del Parque Estatal Big Bend Ranch.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Trump para completar y reforzar la infraestructura de seguridad en la frontera con México, una de las prioridades de su administración en materia migratoria.

En agosto, las excavadoras comenzaron a trabajar en terrenos públicos de la zona, donde también se encuentra el emblemático Cañón de Santa Elena. Posteriormente, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, anunció una pausa en las labores tras las objeciones de sectores locales.

El Center for Biological Diversity y otras organizaciones presentaron una demanda contra la decisión del Gobierno federal de eximir del cumplimiento de decenas de leyes ambientales para acelerar la ejecución del proyecto.

FUENTE: Con información de AFP

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