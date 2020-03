Coronavirus, un gran reto para los hogares de ancianos

LEA TAMBIÉN: Pronto podrían probar vacunas contra el coronavirus

De las 19 muertes en los EEUU. Hasta el sábado, al menos 14 se habían relacionado con un hogar de ancianos en el área de Seattle, junto con muchas otras infecciones entre los residentes, el personal y los miembros de la familia. El Seattle Times informó que un segundo hogar de ancianos y una comunidad de retiro en el área habían informado un caso del virus.

Eso ha puesto en alerta a otras instalaciones en los Estados Unidos, especialmente en estados con grandes poblaciones de residentes mayores, como Florida y California. Alrededor de 2.5 millones de personas viven en centros de atención a largo plazo en los Estados Unidos.

"Para las personas mayores de 80 años ... la tasa de mortalidad podría llegar al 15 por ciento", dijo Mark Parkinson, presidente del grupo de comercio de hogares de ancianos American Health Care Association.

El gobierno federal ahora está centrando todas las inspecciones de hogares de ancianos en el control de infecciones, destacando las instalaciones en ciudades con casos confirmados y los citados anteriormente por no seguir el protocolo.

Las normas federales ya exigen que los hogares tengan un especialista en prevención de infecciones en el personal, y muchos han tenido medidas establecidas para hacer frente a la gripe estacional y otras dolencias que representan un mayor riesgo para los ancianos.

Aun así, la respuesta de las instalaciones al coronavirus ha variado en todo el país.

En Florida, donde cerca de 160,000 personas mayores viven en hogares de ancianos y centros de vida asistida, la evaluación obligatoria de los visitantes no se lleva a cabo "porque no estamos en esa etapa", dijo Kristen Knapp, portavoz de la Florida Health Care Association.

Pero los centros de atención a personas mayores están publicando letreros instando a los visitantes a mantenerse alejados si tienen síntomas, y están buscando formas alternativas para que las familias se conecten, como a través de chats de video, dijo Knapp.

Los conserjes en los 14 hogares de ancianos de Florida administrados por la corporación Palm Gardens ahora están entregando a todos los visitantes un breve cuestionario sobre síntomas, viajes recientes y contacto con otros, dijo el vicepresidente de la compañía, Luke Neumann.

Neumann dijo que los hogares de ancianos también han comprado termómetros adicionales en caso de que necesiten verificar las temperaturas de los visitantes y acumular suministros preventivos, incluidas máscaras médicas, gafas protectoras y batas. En las salas de lavandería, se están asegurando de usar suficiente lejía y calor para matar los gérmenes de virus persistentes, dijo.

En el South Shore Rehabilitation and Skilled Care Center al sur de Boston, el paciente Leo Marchand guarda un recipiente con toallitas desinfectantes en un estante junto a su cama que usa varias veces al día. El veterano de Vietnam y conductor de camión retirado de 71 años tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le dificulta la respiración. La posibilidad de contraer el coronavirus lo asusta.

"Es una preocupación", dijo Marchand. "Realmente lo es".

Muchas instalaciones en todo el país han dicho que estaban teniendo problemas para obtener máscaras y batas médicas debido a la escasez.

Mientras tanto, una evaluación más intensiva de los visitantes no está bien con algunos.

"Algunos de los visitantes han sido muy reacios a cumplir, y eso ha sido estresante", dijo Janet Snipes, directora ejecutiva del Centro de Enfermería Holly Heights en Denver.

Según las regulaciones federales, los hogares de ancianos se consideran la residencia de un paciente, y las instalaciones desean mantenerlos conectados con la familia, especialmente cuando están cerca de la muerte.

"No creo que pueda evitar a los visitantes", dijo el Dr. David A. Nace, director de atención a largo plazo y programas contra la gripe en el Departamento de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Supervisa 300 instalaciones en Pensilvania.

Por ahora, las instalaciones en la mayoría de los estados están haciendo hincapié en las precauciones básicas, como el lavado de manos y la etiqueta para la tos.

Los centros en todo el país también están tratando de preparar a su personal para lo peor.

Una guardería para adultos en el barrio de La Pequeña Habana de Miami compró comidas preparadas de larga duración en preparación para una posible escasez. The Hebrew Home en Riverdale, Nueva York, está llevando a cabo el personal de enfermería a través de simulacros para ver cómo manejarán las situaciones en las instalaciones de 750 camas si el virus progresa. Su departamento de TI está configurando una infraestructura para que el personal trabaje de forma remota si se enferma.

"Si uno de nuestros sitios tiene un brote, agotaremos rápidamente al personal en esa ubicación", dijo Randy Bury, CEO de The Good Samaritan Society, uno de los mayores proveedores de servicios de atención para personas mayores sin fines de lucro del país, con 19,000 empleados en 24 estados.

Algunas familias están considerando sacar a sus seres queridos de las instalaciones.

Kathleen Churchyard dijo que su familia decidió trasladar a su madre de 80 años de su comunidad de retiro cerca de Jacksonville, Florida, a la casa de su hermana cercana si se confirma el virus en el área.

Churchyard, que vive en Concord, Carolina del Norte, teme que su madre no se lo tome en serio y está particularmente preocupada por su comedor.

“Traté de que ella comprara algunas cosas para prepararse. ... Ella dijo que no. Si (el virus) me lleva, me lleva a mí '', dijo Churchyard.