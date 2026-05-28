Príncipe heredero de Noruega preocupado por salud de Mette-Marit

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega asiste a una cena con los jefes de Estado de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega para conmemorar el 25º aniversario de las embajadas nórdicas. Su hijo, Marius Borg Høiby, es sospechoso de delito sexual

MIAMI.- El príncipe heredero Haakon de Noruega ha manifestado públicamente su preocupación ante el reciente y notable deterioro en el estado de salud de su esposa, la princesa Mette-Marit, quien padece una enfermedad pulmonar incurable. Durante una rueda de prensa, el heredero al trono de 52 años no ocultó la gravedad de la situación actual.

"La princesa heredera está gravemente enferma y considero que su estado se empeoró sensiblemente en los últimos tiempos".

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El príncipe explicó cómo están manejando el día a día de la enfermedad, dejando ver la complejidad del escenario clínico que afronta la familia real. "Estoy preocupado por su salud. Utiliza oxígeno a diario, y eso la ayuda un poco, pero evidentemente no es una solución totalmente satisfactoria".

Mette-Marit fue diagnosticada en 2018 con una forma inusual de fibrosis pulmonar. Esta patología crónica provoca severas dificultades respiratorias y la ha obligado a reducir drásticamente su agenda oficial y a tomar bajas médicas en constantes ocasiones.

De hecho, en sus apariciones públicas más recientes, la princesa se ha visto en la necesidad de portar un equipo de asistencia respiratoria con cánulas nasales.

Ante esta evolución, la Casa Real noruega ya adelantó el pasado mes de diciembre que la princesa podría verse obligada a someterse a un delicado trasplante de pulmón próximamente.

Crisis personal y familiar

Más allá de sus complicaciones médicas, la princesa Mette-Marit ha atravesado unos meses sumamente complejos en el plano personal.

A finales de enero, la publicación de una serie de documentos en Estados Unidos reveló que mantuvo una correspondencia frecuente y de tono íntimo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre los años 2011 y 2014.

A este escándalo se suman los graves problemas judiciales de su hijo mayor, Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior a su matrimonio en 2001 con el príncipe Haakon.

Høiby enfrentó un juicio a comienzos de año tras ser acusado de violación y agresiones contra varias de sus exparejas, cargos que él ha negado formalmente. El tribunal tiene previsto emitir el veredicto definitivo sobre este caso el próximo 15 de junio.

FUENTE: AFP