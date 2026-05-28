Dr. Jean Carlos Reyes: La armonización facial ayuda a combatir complejos, pero con ética y responsabilidad

MIAMI .- La armonización facial hoy emerge como una alternativa que trasciende la estética convencional para enfocarse en el bienestar emocional y la recuperación de la autoestima de los pacientes.

La proliferación de filtros digitales y los estándares de perfección en las plataformas sociales han transformado la percepción de la imagen propia y han generado un incremento en las inseguridades físicas, la presión social y la pérdida de confianza en uno mismo.

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El impacto de los entornos virtuales ha provocado que muchas personas recurran a procedimientos exagerados en un intento por replicar las facciones modificadas por las aplicaciones móviles.

“Muchos pacientes no buscan verse diferentes. Buscan volver a sentirse seguros”, afirma el Dr. Jean Carlos Reyes Guerrero, quien defiende que la práctica debe ejecutarse “desde una perspectiva ética y emocionalmente responsable”. “Muchos pacientes no buscan verse diferentes. Buscan volver a sentirse seguros”, afirma el Dr. Jean Carlos Reyes Guerrero, quien defiende que la práctica debe ejecutarse “desde una perspectiva ética y emocionalmente responsable”.

La intervención mediante procedimientos mínimamente invasivos ofrece una solución para personas que presentan disconformidad con rasgos específicos, pero no disponen de los recursos financieros requeridos para una cirugía plástica.

Los especialistas observan de forma frecuente a pacientes con inseguridades vinculadas a asimetrías, líneas de expresión o signos de envejecimiento que afectan de forma prolongada su seguridad personal. Asimismo, existen casos de individuos que experimentan ansiedad social o manifestaciones del Trastorno Dismórfico Corporal (TDC), una condición mental caracterizada por la obsesión hacia imperfecciones percibidas en la apariencia.

“El propósito central de la disciplina no radica en alterar la identidad, sino en proporcionar un retorno a la seguridad individual respetando la anatomía de cada rostro”, indica Reyes Guerrero, egresado como odontólogo general de la Universidad Santo Tomás de Aquino, de Colombia, y con una especialización en Armonización Orofacial obtenida en la Universidad Unisul, de Brasil.

Un ejemplo común se observa en la rinomodelación con ácido hialurónico, empleada para corregir la estética de la nariz sin necesidad de ingresar a un quirófano, mitigando así complejos arrastrados desde la infancia.

Según el experto, tras periodos prolongados de autocrítica, la optimización de estos rasgos se traduce en una respuesta efectiva que impacta de manera positiva en la calidad de vida y en la percepción personal.

“El abordaje técnico de estos tratamientos exige la conjugación de criterios científicos y resultados naturales. La armonización facial contemporánea descarta la homologación de las facciones. Por el contrario, el objetivo final consiste en promover la simetría y el rejuvenecimiento sin comprometer la autenticidad del sujeto, buscando un equilibrio entre el estado interno y el aspecto externo”, explica el doctor.

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