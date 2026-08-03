lunes 3  de  agosto 2026
RECUPERACIÓN

EEUU realiza diagnóstico en hidroeléctrica clave en Venezuela para impulsar mejoras del sistema eléctrico

El Encargado de Negocios en Caracas y técnicos del Departamento de Energía estadounidense visitaron el Guri para evaluar su operatividad haciala recuperación

Gobierno de EEUU visitó la Represa del Guri, principal asiento del Servicio Eléctrico de Venezuela&nbsp;

Gobierno de EEUU visitó la Represa del Guri, principal asiento del Servicio Eléctrico de Venezuela 

Corteía JA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El gobierno de EEUU focalizó este domingo su interés en el Sistema Eléctrico de Venezuela al realizar un diagnóstico técnico a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como la represa del Guri —al sur del país—, para conocer la operatividad de la principal fuente de generación de energía eléctrica del Venezuela.

El Encargado de Negocios en Caracas, John Barrett, dio a conocer la información sobre la visita que realizó con expertos del Departamento de Energía estadounidense y con el apoyo de equipos de la estatal venezolana Corpoelec.

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“Ayer estuve en la represa Guri (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar) acompañando a expertos técnicos del Departamento de Energía de EE.UU. (@ENERGY), quienes se encuentran en Venezuela”, informó por X.

La visita tuvo el propósito de realizar un diagnóstico técnico para alcanzar mejoras en el sistema eléctrico con miras a la recuperación del país.

Diagnóstico del Servicio Eléctrico

“Con el apoyo del @StateDept, y en coordinación con @minenergia_ve y @CorpoelecInfo, el equipo realizó un diagnóstico técnico que contribuirá a definir una ruta para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional. Este trabajo apoya la recuperación económica de Venezuela en el marco del plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio”, aseguró en el mensaje.

La hidroeléctrica del Guri, ubicada en el estado Bolívar, muy cerca de la desembocadura del río Orinoco y considerada una de las más grandes del mundo, posee una potencia instalada que supera los 10,000 megavatios y de la cual depende en gran medida el suministro eléctrico del país ante la ausencia de termoeléctricas por falta de suministro de combustible o deterioro de sus unidades.

En la región también se encuentran otras centrales eléctricas como Caruachi y Macagua que contribuyen con la generación de electricidad en Venezuela.

El mensaje estadounidense no hizo alusión a si estas también serán objeto de diagnóstico en un futuro.

El servicio eléctrico del país y su funcionamiento estable es uno de los principales propulsores para la producción petrolera que se lleva a cabo con el tutelaje del EEUU, el cual forma parte del plan de las tres fases del gobierno de Trump para la recuperación del país con miras a la transición.

FUENTE: Con información de John Barrett/usembassyve redX

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