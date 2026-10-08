Deliana López comparte cinco claves para que tu negocio crezca sin depender de ti

“Un negocio puede vender mucho y aun así dejar pocas ganancias, por lo que crecer muchas veces se convierte en una carga para su dueño”. Con estas palabras, Deliana López, empresaria y consultora en Miami, reflexiona sobre una de las claves del éxito empresarial, que a su juicio, está en conocer los números, ordenar las operaciones y formar un equipo capaz de responder sin que cada decisión pase por el propietario.

“He encontrado empresarios que venden mucho y trabajan sin descanso, pero no saben cuánto ganan realmente. Y esa falta de claridad les impide decidir hacia dónde llevar su negocio”, expresó a DIARIO LAS AMÉRICAS.

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Convertir ese esfuerzo en rentabilidad y liberar al dueño de tener que resolverlo todo es parte del objetivo de su trabajo con pequeñas y medianas empresas. Por lo que, en entrevista, López compartió cinco consejos prácticos para construir un negocio que crezca sin depender de la presencia constante de quien lo dirige.

Conoce tus números: “La primera recomendación es separar las cuentas personales de las del negocio y revisar cada mes los ingresos, los gastos y las ganancias. Esa revisión permite comprender cuánto dinero queda realmente en la empresa y tomar decisiones con información, ya que vender mucho no garantiza que estés ganando dinero”, advirtió.

Documenta las tareas que se repiten: “Hay que comenzar con los tres procesos más importantes del negocio y dejar por escrito cómo se realizan, de manera que otra persona pueda ejecutarlos. El propósito es que el funcionamiento de la empresa deje de depender exclusivamente de lo que sabe su propietario”.

Delega con instrucciones y autoridad: “Cada integrante del equipo debe saber qué tarea le corresponde, qué resultado se espera, y qué decisiones puede tomar sin consultar al dueño. Delegar implica ofrecer una orientación clara y espacio para actuar, y para lograrlo es necesario preparar al equipo, definir responsabilidades y aprender a confiar. Cuando todo depende del dueño, el crecimiento también queda limitado por su tiempo”, explicó.

Revisa los resultados cada semana: “Dar seguimiento al trabajo permite detectar dificultades y corregirlas antes de que crezcan. Por lo que la recomendación es establecer una revisión semanal para evaluar cómo avanza la operación y qué necesita ajustes”.

Pon a prueba la autonomía del negocio: “Hay que ausentarse unas horas para mejorar los procesos y preparar al equipo. Empieza por ausentarte unas horas y observa qué se detiene o qué necesita tu aprobación. Usa esa información para mejorar procesos y preparar al equipo”, recomendó.

De los consejos a una metodología de trabajo

Estas recomendaciones se relacionan con el Sistema D.E.L.I.™, una metodología desarrollada por Deliana López que organiza el análisis empresarial en cuatro áreas: Diagnóstico, Estructura, Logística Empresarial e Implementación.

El diagnóstico revisa la situación legal y financiera del negocio, sus cuentas bancarias y sus márgenes de precios. Y la estructura aborda los procesos, las responsabilidades, la organización financiera, las reservas y los indicadores de gestión.

De este modo, según López, la logística empresarial se concentra en el liderazgo, la distribución del talento, la cultura organizacional y la delegación. “La propuesta busca ayudar al empresario a establecer una compensación saludable, generar utilidades de manera más consistente, construir reservas y desarrollar equipos con mayor autonomía”.

Una trayectoria empresarial construida en Miami

Con más de 15 años de experiencia, López desarrolla su labor como empresaria, consultora empresarial, estratega financiera, preparadora de impuestos personales y corporativos y conferencista.

Su primera empresa en Estados Unidos fue Cinderella Party Rental Inc., dedicada a fiestas y entretenimiento infantil. Allí enfrentó los retos de administrar gastos, organizar equipos y sostener una operación desde cero.

“Mi primera empresa fue también mi primera escuela. Allí entendí que emprender exige mucho más que una buena idea: hay que aprender a administrar, organizar y asumir responsabilidades”, recordó.

En 2012 inició su formación en preparación de impuestos y contabilidad. Dos años después fundó OM Professional Group Inc., firma enfocada en consultoría empresarial, impuestos y contabilidad. Posteriormente amplió su preparación hacia seguros, el ámbito paralegal, liderazgo y desarrollo empresarial.

Su experiencia también abarca negocios vinculados con belleza, fotografía corporativa, branding y consultoría organizacional. Ese recorrido por distintas industrias le permitió reconocer dificultades que se repiten: falta de claridad financiera, procesos poco definidos y operaciones que dependen de una sola persona.

Si quieres saber más de la experta, sigue la cuenta de Instagram @delianaalopez.