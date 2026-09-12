Figuras de las finanzas y medios se dan cita en conferencia por el Mes de la Herencia Hispana

MIAMI.- Con motivo del Mes de la Herencia Hispana , Latino Wall Street plataforma dirigida por Gabriela Berrospi y Tony delgado, celebrará el 19 y 20 de septiembre de 2026 su Conferencia Anual en Telemundo Center , evento que reúne a figuras del mercado hispano, líderes financieros, empresarios, comunicadores y personalidades del entretenimiento.

El motivo del encuentro tiene como misión educar, inspirar y brindar herramientas que contribuyan al crecimiento económico y la construcción de patrimonio de la comunidad latina en Estados Unidos.

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Durante dos días, la conferencia ofrecerá paneles, conversaciones y sesiones educativas sobre finanzas, inversiones, emprendimiento, liderazgo y creación de riqueza, acercando conocimiento y experiencias de líderes de diferentes industrias a una comunidad latina con una influencia económica cada vez mayor.

La celebración del Mes de la Herencia Hispana cobra un significado especial en esta oportunidad: además de reconocer el liderazgo y las contribuciones de los hispanos, Latino Wall Street busca convertir esta celebración en una plataforma de acción, conectando a la comunidad con educación financiera, oportunidades y referentes que han alcanzado posiciones de liderazgo en sus respectivas industrias.

Invitados

Entre las personalidades e invitados que acompañarán esta edición se encuentran Fernando Allende, ícono internacional del entretenimiento; Tom Sosnoff, empresario y cofundador de la plataforma Thinkorswim (NYSE) y Tastytrade; Carlos de Miguel (General Manager de Hanrine Explorarion - LITIO); Erika Donalds, empresaria y líder en educación (esposa de Byron Donalds); Daniel Roos Market Maker - VolSignals, Samar Yorde, médica, empresaria y comunicadora; Mariana Atencio periodista, autora y conferencista internacional; Caterina Valentino, reconocida comunicadora; Liliana Rodríguez Morillo, actriz y cantante, Carolina Rosario, periodista y presentadora; Alberto Sardinas comunicador, autor y conferencista; y Carolina Tejera, actriz y comunicadora.

También participarán Yohanna Vargas, Rosangélica Barroeta, Gunther Sanabria, Michelle Posada, empresaria, actriz y creadora de contenido; Daniel Roos y Christian Zuárez, Adriana Cataño, entre otros destacados invitados.

Próximamente serán anunciados más invitados.