Denver aprueba un contrato con aerolínea para trasladar inmigrantes detenidos en EEUU

Migrantes hacen fila para abordar un avión en el que son deportados a sus países de origen.

DENVER — El Concejo de Denver aprobó un contrato de tres años con Key Lime Air, una aerolínea que participa en el traslado de inmigrantes detenidos por las autoridades federales dentro de Estados Unidos, con lo que revirtió su decisión de 2025, cuando los concejales se opusieron al acuerdo.

El acuerdo permitirá a la compañía operar desde el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA) a partir de enero de 2027.

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La oposición al contrato en 2025, por los vínculos de la aerolínea con los traslados de inmigrantes con fines de deportación, llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a investigar si el aeropuerto cumplía con sus obligaciones federales.

La información difundida por el Concejo no menciona actividades migratorias ni vuelos de deportación. Sin embargo, investigaciones periodísticas y registros de seguimiento de vuelos señalan que Key Lime Air realiza traslados nacionales de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dentro y fuera de Colorado, como subcontratista de CSI Aviation.

Sin capacidad para impedir vuelos

Durante deliberaciones previas a la votación del Concejo, Dave LaPorte, en ese momento director interino de DIA, explicó que las autoridades municipales carecían de facultades para impedir esos vuelos debido a las restricciones de la legislación federal.

"No tenemos capacidad para impedir que esos vuelos se realicen, por mucho que yo quisiera hacerlo", declaró LaPorte.

Estados Unidos registró unas 440.000 deportaciones en el año fiscal 2025, mientras que en agosto de 2026 ICE contabilizó cerca de 51.000 arrestos, uno de los máximos mensuales de este año.

FUENTE: Con información de EFE