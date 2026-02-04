miércoles 4  de  febrero 2026
EEUU

Departamento de Defensa firma contratos para aumentar "drásticamente" la producción de misiles

Raytheon explica que el objetivo de los contratos con el Gobierno estadounidense es "aumentar significativamente las capacidades de producción y ritmos de entrega" de varias municiones

Una de las principales demandas de Ucrania es flexibilizar las restricciones sobre el uso de los sistemas de misiles tácticos ATACMS estadounidenses.

Una de las principales demandas de Ucrania es flexibilizar las restricciones sobre el uso de los sistemas de misiles tácticos ATACMS estadounidenses.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON La empresa armamentística Raytheon, filial del grupo estadounidense de aeronáutica y defensa RTX, anunció el miércoles cinco contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos destinados a aumentar drásticamente su producción de misiles.

En un comunicado, Raytheon explica que el objetivo de los contratos con el Gobierno estadounidense es "aumentar significativamente las capacidades de producción y ritmos de entrega" de varias municiones, cuya demanda "sigue creciendo" a nivel mundial.

Lee además
Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en aguas del Medio Oriente.
INCIDENTE

EEUU derriba dron iraní que se aproximó a su portaviones en Medio Oriente
El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.
Llamado

El Papa pide evitar "carrera armamentista", ante expiración de tratado nuclear EEUU-Rusia

Los contratos incluyen variantes del misil de crucero Tomahawk —lanzado desde buques y submarinos— para ataques terrestres y marítimos; el misil aire-aire AMRAAM de medio alcance con guía por radar; y los interceptores SM-3 IB, SM-3 II y SM-6.

La duración de los contratos es de siete años, sin que se especifique su monto.

Cuadriplicar produccción

Su propósito a largo plazo es duplicar e incluso cuadriplicar las municiones: se espera que, cada año, la producción de los Tomahwak supere el millar de unidades. Los ARMRAAN deberán alcanzar "al menos 1.900" unidades, y los SM-6 ir más allá de 600 ejemplares.

En el comunicado, no se dan cifras específicas de aumento para los otros dos interceptores.

Estas armas saldrán de fábricas en Tucson (Arizona), Huntsville (Alabama) y Andover (Massachusetts).

El Tomahawk, con un alcance de 1.600 km, es "tradicionalmente la primera opción utilizada por las fuerzas estadounidenses para atacar fuerzas hostiles en cualquier lugar del mundo", señala la compañía.

El AMRAAM, por su parte, es el "más desplegado del mundo" y su producción ya casi se ha duplicado en 2025 respecto a 2024.

Aumentan los pedidos

Con un repunte de las tensiones geopolíticas en el mundo en los últimos años, se ha disparado la cartera de pedidos de la industria armamentística estadounidense.

Por ejemplo, durante el tercer trimestre de 2025, Raytheon cerró un contrato por misiles AMRAAM por un monto de 2.100 millones de dólares, el mayor en los treinta años de existencia del programa.

Su competidora, Lockheed Martin, anunció el 29 de enero un acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense para cuadruplicar la producción del THAAD, un sistema antimisiles de gran altitud considerado uno de los más perfeccionados del mundo.

El objetivo es pasar de alrededor de 600 al año a 2.000 anualmente durante siete años.

Este sistema, compuesto por lanzadores montados sobre camiones, está destinado a interceptar ojivas en fase terminal en la atmósfera a gran altitud.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Argentina pide a EEUU la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

Caída de Maduro desnuda debilidades del sistema de defensa chino

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Petro califica de "positiva" la reunión con el presidente Trump

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.
POLÉMICA

Melinda Gates habla sobre documentos que vinculan a su exmarido con Jeffrey Epstein

Te puede interesar

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Personal del diario entra al edificio sede del periódico The Washington Post.
MEDIOS/EEUU

El Washington Post hace drásticas reformas y emprende una nueva era

Momento del arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach en 2024 por intento de asesinato a Donald Trump.
DECISIÓN

Ryan Routh recibe cadena perpetua por haber intentado asesinar Trump en Florida

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista