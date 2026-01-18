El Pentágono prepara a 1.500 soldados para un posible despliegue en Minnesota para contener disturbios

El alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, el también demócrata Tim Walz.

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (izquierda), acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Dan Caine de la Fuerza Aérea (derecha), habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 22 de junio de 2025 en Arlington, Virginia.

WASHINGTON — El Pentágono ordenó a unos 1.500 soldados que se preparen para un posible despliegue en Minnesota después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazara con invocar la Ley de Insurrección para frenar los disturbios en el estado, según informaron varios medios este domingo.

El mandatario aseguró que "si se ve obligado", aplicará uno de los poderes de emergencia más poderosos que le permite desplegar al Ejército para contrarrestar episodios de desorden civil.

El estado está siendo testigo de varios días de protestas contra los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de la muerte de una ciudadana estadounidense en Mineápolis que embistió con su vehículo a un agente federal.

Días más tarde, un hombre resultó herido tras recibir un tiro a manos de otro de los efectivos en la misma zona cuando el oficial era atacado con palas para desprender nieve. Vecinos agredieron al oficial; el inmigrante logró soltarse y se sumò a la agresión contra el funcionario. El inmigrante y el oficial fueron hospitalizados, mientras dos de los vecinos que participaron en el ataque fueron detenidos.

Las agresiones contra los oficiales de ICE han incrementado en 1.300% en las llamadas ciudades santuarios lideradas por los demócratas.

"Una planificación prudente"

Tras la amenaza del presidente, el Departamento de Defensa activó a dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska, por si Trump decide aplicar la ley.

Varios funcionarios consideraron, en declaraciones a The Washington Post, que se trata de "una planificación prudente" y que no significa que vayan a enviarlos al estado.

En los últimos días, las tensiones entre los agentes federales y los vecinos del estado han ido en aumento.

Los miembros del ICE han lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para disuadir las protestas y los ataques; los manifestantes han utilizado fuegos artificiales contra los efectivos.

Demócratas en contra de ICE

El alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, el también demócrata Tim Walz, que han condenado la presencia de los agentes federales desde que Trump decidió desplegarlos, han denunciado que la actuación de los agentes va más allá de un control migratorio.

La Casa Blanca dijo que el gobernador Walz y el alcalde Frey están fallando a la gente de Minneapolis con sus políticas de izquierda radical que protegen a inmigrantes ilegales que son buscados por criminales violentos.

Frey aseguró que los agentes están tratando de provocar a los manifestantes para crear un pretexto con el que justificar el envío de tropas a la ciudad.

La última vez que se usó fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993) en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.

Por su parte, la Guardia Nacional del estado de Minnesota ha sido "movilizada" por el gobernador para apoyar a los efectivos locales.

"Estamos preparados y listos para responder. Por el momento, no estamos desplegados en las calles de la ciudad", explicó Andrea Tsuchiya, oficial de relaciones públicas de la Guardia Nacional de Minnesota.

FUENTE: Con informaciòn de EFE