domingo 18  de  enero 2026
EEUU

El Pentágono prepara a 1.500 soldados para un posible despliegue en Minnesota para contener disturbios

El Departamento de Defensa activó a dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska, por si Trump decide aplicar la ley

Soldados de la Guardia Nacional.

Soldados de la Guardia Nacional.

SPENCER PLATT/ AFP
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (izquierda), acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Dan Caine de la Fuerza Aérea (derecha), habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 22 de junio de 2025 en Arlington, Virginia.&nbsp;

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (izquierda), acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Dan Caine de la Fuerza Aérea (derecha), habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 22 de junio de 2025 en Arlington, Virginia. 

AFP
El alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, el también demócrata Tim Walz.

El alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, el también demócrata Tim Walz.

@WhiteHouse / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Pentágono ordenó a unos 1.500 soldados que se preparen para un posible despliegue en Minnesota después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con invocar la Ley de Insurrección para frenar los disturbios en el estado, según informaron varios medios este domingo.

El mandatario aseguró que "si se ve obligado", aplicará uno de los poderes de emergencia más poderosos que le permite desplegar al Ejército para contrarrestar episodios de desorden civil.

Lee además
ICE y otros agentes federales responden a los manifestantes mientras operan en un vecindario residencial en Minneapolis, Minnesota, el 13 de enero de 2026.
Migración

Trump afirma que los demócratas en Minnesota buscan desviar la atención por el fraude de $19.000 millones
Un manifestante grita a los agentes federales durante una manifestación contra ICE frente al Edificio Federal Bishop Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 15 de enero de 2026.
Migración

Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

El estado está siendo testigo de varios días de protestas contra los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de la muerte de una ciudadana estadounidense en Mineápolis que embistió con su vehículo a un agente federal.

Días más tarde, un hombre resultó herido tras recibir un tiro a manos de otro de los efectivos en la misma zona cuando el oficial era atacado con palas para desprender nieve. Vecinos agredieron al oficial; el inmigrante logró soltarse y se sumò a la agresión contra el funcionario. El inmigrante y el oficial fueron hospitalizados, mientras dos de los vecinos que participaron en el ataque fueron detenidos.

Las agresiones contra los oficiales de ICE han incrementado en 1.300% en las llamadas ciudades santuarios lideradas por los demócratas.

"Una planificación prudente"

Tras la amenaza del presidente, el Departamento de Defensa activó a dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska, por si Trump decide aplicar la ley.

Varios funcionarios consideraron, en declaraciones a The Washington Post, que se trata de "una planificación prudente" y que no significa que vayan a enviarlos al estado.

En los últimos días, las tensiones entre los agentes federales y los vecinos del estado han ido en aumento.

Los miembros del ICE han lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para disuadir las protestas y los ataques; los manifestantes han utilizado fuegos artificiales contra los efectivos.

Walz y Frey
El alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, el también demócrata Tim Walz.

El alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, el también demócrata Tim Walz.

Demócratas en contra de ICE

El alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, el también demócrata Tim Walz, que han condenado la presencia de los agentes federales desde que Trump decidió desplegarlos, han denunciado que la actuación de los agentes va más allá de un control migratorio.

La Casa Blanca dijo que el gobernador Walz y el alcalde Frey están fallando a la gente de Minneapolis con sus políticas de izquierda radical que protegen a inmigrantes ilegales que son buscados por criminales violentos.

Frey aseguró que los agentes están tratando de provocar a los manifestantes para crear un pretexto con el que justificar el envío de tropas a la ciudad.

La última vez que se usó fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993) en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.

Por su parte, la Guardia Nacional del estado de Minnesota ha sido "movilizada" por el gobernador para apoyar a los efectivos locales.

"Estamos preparados y listos para responder. Por el momento, no estamos desplegados en las calles de la ciudad", explicó Andrea Tsuchiya, oficial de relaciones públicas de la Guardia Nacional de Minnesota.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

Temas
Te puede interesar

Trump afirma que los manifestantes en Minnesota son "alborotadores" que están "bien pagados"

Claves de la suspensión de visas estadounidenses que entran en vigor a partir del 21 de enero

Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
POLÍTICAS MIGRATORIAS

Florida avanza en proyecto de ley que obligaría a empresas a verificar estatus migratorio de sus empleados

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
Análisis

¿Viene un segundo asalto de EEUU-Israel contra Irán?

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
INTEGRIDAD, REFORMA Y PROGRESO

Bryan Calvo, el nuevo alcalde de Hialeah, marca un giro generacional en el poder local

Imagen referencial.
ALERTA

Ola de influenza en sur de Florida desborda hospitales y desafía la inmunidad comunitaria

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
MUNDO

Trump viaja a Davos en medio de la tensión entre EEUU y Europa por Groenlandia

Te puede interesar

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
CONVERSACIONES

Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

Por María Inés Lombardi
Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
INMIGRACIÓN

Claves de la suspensión de visas estadounidenses que entran en vigor a partir del 21 de enero

Soldados de la Guardia Nacional.
EEUU

El Pentágono prepara a 1.500 soldados para un posible despliegue en Minnesota para contener disturbios

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
MUNDO

Trump viaja a Davos en medio de la tensión entre EEUU y Europa por Groenlandia

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
Opinión

El síndrome de delirio anti-María Corina Machado