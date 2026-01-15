Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

Un manifestante grita a los agentes federales durante una manifestación contra ICE frente al Edificio Federal Bishop Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 15 de enero de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aplaudió este jueves la decisión de una jueza de distrito que avala, por el momento, la actuación de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Minnesota , en medio de las protestas que han tenido lugar tras la muerte de una mujer cuando intentó arrollar a un agente federal.

"Una jueza muy respetada rechazó bloquear las operaciones del ICE en el muy corrupto estado de Minnesota. El ICE seguirá adelante con sus exitosas operaciones para lograr la expulsión de algunos de los criminales más violentos", ha indicado Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Así, señaló que se trata de los "criminales más viciosos del mundo, muchos de los cuales son asesinos". "Los grandes patriotas que trabajan para las fuerzas del orden continúan haciendo de nuestro país un lugar seguro. ¡Tenemos una cifra récord a la baja en el número de delitos!", sostuvo.

Las palabras de Trump llegan tan solo un día después de que la jueza Katherine Menendez avaló la actuación del ICE y rechazó la petición de los fiscales del estado, que alegaban una "invasión federal" en Minnesota. Sin embargo, Menéndez aseveró que no hay tiempo suficiente para "ofrecer un fallo suficientemente informado" que dé respuesta a las solicitudes de las autoridades locales.

Ley de insurrección

Este mismo jueves, Trump ha vuelto a amenazar con recurrir a la conocida como Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar a escala nacional al Ejército y federalizar sus unidades en caso de rebelión y disturbios.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen a la ley y empiezan a frenar a los agitadores profesionales que atacan a los patriotas del ICE, que solo tratan de hacer su trabajo, invocaré la ley de insurrección", manifestó.

De esta forma, el magnate neoyorquino ha afirmado que "otros presidentes ya han hecho uso de esta legislación en el pasado", por lo que "permitiría poner fin a la farsa que está teniendo lugar una vez más en este gran estado". "¡Gracias por su atención sobre este asunto!", afirmó.

La Ley de Insurrección establece el mecanismo a seguir para poder activar el uso de esta fuerza en momentos de "rebelión", y no es la primera vez que Trump amenaza con adoptar esta medida en el marco de las manifestaciones contra las operaciones del ICE y su dura política migratoria.

Esta normativa fue aprobada por primera vez en 1792 y reformada posteriormente en 1871 para permitir el despliegue de fuerzas en todo el territorio en determinadas situaciones. El miércoles por la noche, cientos de personas volvieron a salir a la calle en Minneapolis para protestar después de que un inmigrante venezolano recibiera un disparo en una pierna tras atacar a un agente federal.

Un agente de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) se encuentra hospitalizado tras ser emboscado y atacado con una pala y el palo de una escoba durante un operativo para arrestar a un inmigrante en Minneapolis.

Este incidente ha tenido lugar días después de que otro agente del ICE matara de un tiro a Rene Good, una mujer de 37 años, una mujer que bloqueaba la calle para impedir el paso de ICE; luego intentó embestir con su auto a una agente federal.

El Departamento de Seguridad Nacional acusa al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de "fomentar activamente una resistencia organizada contra el ICE y los agentes del orden federal".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press