Trump afirma que los manifestantes en Minnesota son "alborotadores" que están "bien pagados"

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos escoltan a un hombre tras detenerlo cerca de una zona residencial en Minneapolis, Minnesota, el 11 de enero de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este viernes que los manifestantes que han salido a las calles en el estado de Minnesota para protestar contra las operaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) son "alborotadores" que están "bien pagados".

"En Minnesota, los alborotadores, agitadores e insurrectos son, en muchos casos, profesionales bien pagados", indicó en un mensaje publicado en redes sociales, agregando que el gobernador de Minnesota, Tim Walz , y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, "han perdido totalmente el control" y "no saben qué hacer".

"Si me veo obligado a actuar, se resolverá de forma rápida y eficaz", expresó el magnate republicano, que amenazó recientemente con invocar la Ley de Insurrección en su propio país y desplegar tropas si no cesan las protestas.

Cámaras corporales

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados (DHS) afirmó este viernes que trabaja para colocar cámaras corporales a los agentes del ICE tras la muerte de Renee Nicole Good a manos de un miembro del ICE en Minneapolis cuando la agitadora bloqueaba una calle para impedir el paso de los agentes federales. Luego la mujer intentó embestir con el auto a uno de los agentes, lo que ha desatado protestas no solo en el estado, sino también en otros puntos del país promovidas por los demócratas.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento, Tricia McLaughlin, aseguró en una entrevista con la cadena CNN que una legislación firmada en julio por el presidente Donald Trump ofrece al DHS un "aumento sin precedentes en la financiación para contratar y equipar a los agentes" del ICE.

La Administración Trump enmarcó lo sucedido en Minneapolis como "violencia doméstica" y afirma que la mujer "acosó a las fuerzas del orden y utilizó su vehículo como arma mortal", de acuerdo a las imágenes de videos realizados desde distintos ángulos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press