viernes 16  de  enero 2026
EEUU

Trump afirma que los manifestantes en Minnesota son "alborotadores" que están "bien pagados"

El mandatario dijo que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, "han perdido totalmente el control" y "no saben qué hacer"

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos escoltan a un hombre tras detenerlo cerca de una zona residencial en Minneapolis, Minnesota, el 11 de enero de 2026.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos escoltan a un hombre tras detenerlo cerca de una zona residencial en Minneapolis, Minnesota, el 11 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este viernes que los manifestantes que han salido a las calles en el estado de Minnesota para protestar contra las operaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) son "alborotadores" que están "bien pagados".

"En Minnesota, los alborotadores, agitadores e insurrectos son, en muchos casos, profesionales bien pagados", indicó en un mensaje publicado en redes sociales, agregando que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, "han perdido totalmente el control" y "no saben qué hacer".

Lee además
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos escoltan a un hombre tras detenerlo cerca de una zona residencial en Minneapolis, Minnesota, el 11 de enero de 2026.
EEUU

Minnesota demanda al gobierno Trump para detener ofensiva contra la migración irregular
Un manifestante grita a los agentes federales durante una manifestación contra ICE frente al Edificio Federal Bishop Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 15 de enero de 2026.
Migración

Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

"Si me veo obligado a actuar, se resolverá de forma rápida y eficaz", expresó el magnate republicano, que amenazó recientemente con invocar la Ley de Insurrección en su propio país y desplegar tropas si no cesan las protestas.

Cámaras corporales

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados (DHS) afirmó este viernes que trabaja para colocar cámaras corporales a los agentes del ICE tras la muerte de Renee Nicole Good a manos de un miembro del ICE en Minneapolis cuando la agitadora bloqueaba una calle para impedir el paso de los agentes federales. Luego la mujer intentó embestir con el auto a uno de los agentes, lo que ha desatado protestas no solo en el estado, sino también en otros puntos del país promovidas por los demócratas.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento, Tricia McLaughlin, aseguró en una entrevista con la cadena CNN que una legislación firmada en julio por el presidente Donald Trump ofrece al DHS un "aumento sin precedentes en la financiación para contratar y equipar a los agentes" del ICE.

La Administración Trump enmarcó lo sucedido en Minneapolis como "violencia doméstica" y afirma que la mujer "acosó a las fuerzas del orden y utilizó su vehículo como arma mortal", de acuerdo a las imágenes de videos realizados desde distintos ángulos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

El encuentro

Cuba apenas satisface el 50% de sus necesidades de electricidad; crisis aumentará tras salida de Maduro

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
Política

Trump saluda gesto "maravilloso" de María Corina Machado que le entregó su medalla del Nobel

El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.
VIVIENDA

Legislatura de Florida abre la puerta a un recorte histórico del impuesto a la propiedad

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump video
DECLARACIONES A LA PRENSA

María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

Militares en Cuba.  video
DERROTA

Militar cubano herido admite que no contaban con armamento suficiente para defender a Maduro

María Corina Machado, líder venexzolana, en reunión con senadores bipartdistas de EEUU.
REUNIÓN EN EL CAPITOLIO

María Corina Machado refuerza apoyo bipartidista en Washington: "El 3 de enero cambió la historia del país"

Te puede interesar

La líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue rescatada por el equipo Brave Bull Rescue
NOBEL DE LA PAZ

Revelan detalles del operativo clandestino que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
Precaución

Autoridad aérea de EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo de México y América Central

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.
AUDIENCIA

Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza por alentadores resultados económicos en EEUU

Don Gaetz, senador estatal republicano por Crestview. 
UNANIMIDAD

Florida: Aprueban más supervisión a vouchers escolares por $270 millones en pagos a estudiantes no localizados