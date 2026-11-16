La marea roja floridana es un recordatorio a las promesas trumpianas, ninguno de estos conciudadanos perdió la esperanza de la edificación de un mejor país en las bases de la cultura occidental y la prosperidad creciente en el sueño americano.

Florida, en las elecciones federales de medio término -midterms-, 3 de noviembre de 2026, concibió que el mapa se tiñera del rojo vivo, el rojo de la vida, y los republicanos ganaron 54 de los 67 condados y 20 de los 28 distritos en el Estado del Sol.

La emoción de vivir como si fuera el mejor de los últimos días de una nación, adheridos a su propia historia, entretejida en el amor y la verdad; que se siente objetivamente amenazada por los radicales de la izquierda local; estimulados y apoyados por estados delictivos, como los terroristas de los ayatolás iraníes y Cuba narco-comunista.

La maravillosa promesa trumpiana hizo materializar la esperanza y los candidatos respaldados por el presidente Donald Trump, electos por la voluntad ciudadana, aún quedan batallas fuertes contra los radicales izquierdistas ocupantes de instituciones de poder y en esa lucha contra los socialistas comunistas (mutan con facilidad de nombres) se fortalece en la centenaria enseñanza constitucional de “Nosotros, el Pueblo”.

Los electos en Florida son clásicos de la libertad de Cuba. Son los republicanos: Byron Donalds, gobernador del estado; Ashley Moody, senadora federal, y los tremendos cubanísimos, los representantes Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María E. Salazar. Asimismo, importante de recordar y admirar por sus ideas de América Primero y fieles a la liberación del pueblo cubano a los senadores Ted Cruz, Texas, Tim Scott, Carolina del Sur, y Rick Scott, Florida.

“Cuba es la raíz de la inestabilidad en América Latina y una amenaza constante para la seguridad nacional de los EEUU”, aseguró el senador Rick Scott; quien tiene la autoría de la Ley Democracia-S488 (2024) para sancionar a la narcodictadura de Cuba; reintroducida en el Senado por él y Moody, en noviembre/2025, y antes respaldada por los senadores Cruz y T. Scott.

Senador Ted Cruz: “Fidel Castro y el Che Guevara no son inofensivos iconos de Hollywood, eran matones asesinos y opresivos” y “Necesitamos un liderazgo que no espere a que los Castro enfrenten el juicio final para que los cubanos sean libres, sino que se levante hoy digan Señor Castro, deje en libertad a los cubanos, Señor Castro, abran las urnas electorales, Señor Castro, vacíen las cárceles”.

Senador Tim Scott: “El pueblo cubano merece ser libre” y “Cuba, nos recuerdan lo que América simboliza para la gente alrededor del mundo y nuestra responsabilidad de declarar con una voz unificada: Estamos por la libertad y la justicia en todas partes”.

“El régimen comunista ilegítimo de Cuba entrena a nuestros enemigos, empodera a nuestros adversarios para desestabilizar democracias y exportar la brutalidad del comunismo por el hemisferio occidental y más allá. Es hora de que Estados Unidos tome acciones concretas y dirigidas contra los peores abusadores del régimen de Díaz-Canel y eleve al pueblo de Cuba mientras luchan por la libertad y la democracia”, declaró el gobernador Scott.

Por supuesto, el presidente Trump ha oído las peticiones de estas personalidades políticas amorosas de la libertad de Cuba y del pueblo cubano exilado en EEUU. Por esto fue su determinación presidencial de las órdenes ejecutivas 14380 y 14404, enero y mayo del 2026, estas complementaron el Memorando de Seguridad Nacional (NSPM) para fortalecer la política de EEUU hacia Cuba (2025). Del mismo modo, convirtió en una realidad efectiva la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, Ley Helms-Burton o Ley Libertad de 1996.

La gran mayoría del pueblo cubano en la diáspora votó por los candidatos sugeridos por el presidente estadounidense Trump y se alejó de las negligencias de acciones viscerales, tomadas con la influencia del estómago y/o vengativas. Prefirieron una ejecución consciente adherida a la promesa y la esperanza sembradas en el amor a la libertad del presidente Trump por los isleños, en la añoranza de los sufridos por la concreción de “Cuba Next”.

La humanidad es imperfecta, por tal razón las palabras muchas veces son vacía en busca de intereses personales o partidistas que hacen torcer el destino, vivencia del pueblo cubano durante 67 años de castrocomunismo. Empero, cuando los compromisos de los hombres están sujetos a una mejor aptitud en la conciencia suprema, entonces sus palabras adquieren una connotación realista en su determinación y fructifica la esperanza.

La revolución socialista cubana fracasó, caducó y ahora desfalleciente en su propia naturaleza intrínseca de todas sus fases; se prolongó demasiado en el tiempo que muestra sus imperfecciones irreconciliables de su sistema con la vida de libertad, bienestar y gobernanza democrática en una sociedad libre.