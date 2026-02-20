viernes 20  de  febrero 2026
CRISIS ECONÓMICA

Empresa de China en Cuba importa combustible para su venta en dólares

Trebor S.A. está registrada en el directorio de compañías extranjeras con representación en Cuba y su domicilio es Miramar

La Habana, Cuba.&nbsp;

La Habana, Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una empresa de China está importando combustible a Cuba desde EEUU u otros países de la región para su venta en dólares, pese a las amenazas de la Casa Blanca de imponer aranceles a los países que envíen cargamentos de crudo a la isla.

De acuerdo con la oferta comercial pública, que circula ya en varios grupos de compra venta vinculados a MIPYMES y negocios no estatales cubanos, Fujian Trebor Trading Company está vendiendo diésel y gasolina por volúmenes de 25,000 litros, reseña el portal web Diario de Cuba.

El precio de venta es de 2,50 dólares por litro, en caso de que se entregue un isotanque vacío, y a 3,45 dólares por litro si se adquiere además el depósito de 25,000 litros. El importador garantiza el arribo del combustible 21 días después de hecho el pago correspondiente.

Cuba ya recibe combustible importado

La agencia de noticias EFE confirmó el jueves 19 de febrero con miembros de MIPYMES cubanas que ya han empezado a recibir en la isla combustible importado. Estas fuentes hablaron bajo condición de anonimato.

Según EFE, el régimen cubano ha celebrado encuentros en los últimos días con empresarios extranjeros asentados en el país y con emprendedores locales para explicarles cómo podría realizarse esa gestión, azuzados por la progresiva parálisis económica y social que atenaza a Cuba.

Se trata de concretar el anuncio que hizo en noviembre pasado el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, de que "en breve" iba a permitirse a empresas extranjeras y mixtas importar su propio combustible, "cuando sea necesario".

Hasta el momento el Estado cubano detentaba el monopolio de la importación de petróleo y combustibles y de la venta minorista de productos refinados dentro de la isla.

Las importaciones de empresas serían en todo caso en tanques de acero inoxidable de dimensiones estandarizadas y dentro de buques cargueros. Los puntos de origen de los combustibles son tanto EEUU como otros países de la región, dijeron las fuentes que hablaron con EFE.

Por su parte, Diario de Cuba comprobó que, aunque no está registrada como empresa en EEUU, Fujian Trebor Trading Co. ha exportado mercancías a varias empresas estadounidenses desde 2007 hasta la actualidad, según muestran las plataformas Panjiva e ImportGenius, que utilizan datos de las aduanas de EEUU.

Los destinos de estos envíos incluyen puertos de entrada en EEUU como Miami, Los Angeles, Seattle y Honolulu. Precisamente desde Miami parten buena parte de las compras que hacen empresas cubanas en el vecino del norte.

Varios participantes en las reuniones con responsables del Gobierno dijeron a EFE que la importación de depósitos de combustible dentro de buques cargueros sería similar a la de cualquier otro producto del exterior; o sea, mediante gestiones de una importadora estatal, un proceso habitualmente lento.

Además, habría que cumplir algunos requisitos extra de seguridad, por tratarse de material peligroso, y contar en destino con una localización segura también certificable o almacenarlos en empresas estatales ya acondicionadas para este uso.

Las autoridades cubanas recalcaron que el combustible que puedan importar particulares es exclusivamente para autoconsumo y no está permitida la reventa. De lo anterior se desprende que estas compras beneficiarían a negocios del régimen, como sus tiendas online, y no al cubano de a pie.

Desde que en diciembre La Habana dejó de recibir petróleo de Venezuela y México cesara sus envíos en enero, la crisis energética que desde hace años sufre el país ha ido a peor. La isla recibió su última importación registrada oficialmente en buques tanqueros el 9 de enero, lo cual ha obligado a la paralización del transporte y causado el colapso de la vida económica y social del país.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

