DHS lanza video con temática de Pokémon para promover arrestos de inmigrantes

El DHS mostró a inmigrantes ilegales, calificados como "lo peor, de lo peor", como si fueran tarjetas de colección de Pokémon

WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) difundió un video con una ingeniosa edición inspirada en la popular franquicia japonesa Pokémon para promocionar los arrestos de inmigrantes ilegales , que se viralizó en redes sociales.

El audiovisual, compartido en la red social X, superó los 37 millones de visualizaciones en cuestión de horas, de acuerdo con Fox News.

MIGRACIÓN El número total de centros de detención de inmigrantes que tiene el ICE activos en EEUU

En las imágenes se observa a agentes federales esposando a sospechosos mientras de fondo suena la canción principal de la serie animada: “Viajaré por toda la tierra, buscando a lo largo y ancho”.

El montaje culmina con la frase “Tenemos que atraparlos a todos”, en clara alusión al lema de Pokémon, adaptado al contexto de las operaciones impulsadas por el presidente Donald Trump para poner fin a la crisis migratoria sin precedentes heredada de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

“Lo peor de lo peor” convertido en cartas Pokémon

El video cierra con una sección dedicada a lo que el DHS describió como “lo peor de lo peor”: detenidos mostrados como si fueran tarjetas de colección de Pokémon.

Entre los señalados figuran Nery García Linares, un guatemalteco de 32 años acusado de delitos sexuales, arrestado por ICE en Newark, Nueva Jersey, el 18 de septiembre, y Moisés López Zepeda, un mexicano de 44 años capturado por ICE en Houston, Texas, el 19 de septiembre.

Según el DHS, López Zepeda había sido previamente condenado por homicidio en estado de ebriedad con un vehículo en el condado de Rockwall, Texas, por lo que cumplió una sentencia de 12 años de prisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DHSgov/status/1970251208322621530&partner=&hide_thread=false Gotta Catch ‘Em All. pic.twitter.com/qCvflkJGmB — Homeland Security (@DHSgov) September 22, 2025

Reacciones

Ambas tarjetas simuladas incluyen un símbolo de copo de nieve, que hace referencia al acrónimo en inglés de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y, de manera irónica, sugiere una “debilidad” relacionada con el hielo.

El uso del material generó debate en redes sociales entre quienes consideran que trivializa un tema delicado y quienes lo ven como una estrategia creativa de comunicación gubernamental impulsada por la admnistración Trump.

Fox News indicó que The Pokémon Company y Nintendo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la utilización de la marca y su icónica música en un video oficial del gobierno estadounidense.

FUENTE: Con información de Fox News