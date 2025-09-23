martes 23  de  septiembre 2025
ES VIRAL

DHS lanza video con temática de Pokémon para promover arrestos de inmigrantes

En el clip se observa a agentes esposando a inmigrantes mientras de fondo suena la canción principal de la serie: “Viajaré por toda la tierra, buscando a lo largo y ancho”

El DHS mostró a inmigrantes ilegales, calificados como lo peor, de lo peor, como si fueran tarjetas de colección de Pokémon

El DHS mostró a inmigrantes ilegales, calificados como "lo peor, de lo peor", como si fueran tarjetas de colección de Pokémon

Captura X @DHSgov
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) difundió un video con una ingeniosa edición inspirada en la popular franquicia japonesa Pokémon para promocionar los arrestos de inmigrantes ilegales, que se viralizó en redes sociales.

El audiovisual, compartido en la red social X, superó los 37 millones de visualizaciones en cuestión de horas, de acuerdo con Fox News.

Lee además
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
MIGRACIÓN

El número total de centros de detención de inmigrantes que tiene el ICE activos en EEUU
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
INMIGRACIóN

Seguridad Nacional asegura que dos millones de inmigrantes ilegales abandonaron EEUU

En las imágenes se observa a agentes federales esposando a sospechosos mientras de fondo suena la canción principal de la serie animada: “Viajaré por toda la tierra, buscando a lo largo y ancho”.

El montaje culmina con la frase “Tenemos que atraparlos a todos”, en clara alusión al lema de Pokémon, adaptado al contexto de las operaciones impulsadas por el presidente Donald Trump para poner fin a la crisis migratoria sin precedentes heredada de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

“Lo peor de lo peor” convertido en cartas Pokémon

El video cierra con una sección dedicada a lo que el DHS describió como “lo peor de lo peor”: detenidos mostrados como si fueran tarjetas de colección de Pokémon.

Entre los señalados figuran Nery García Linares, un guatemalteco de 32 años acusado de delitos sexuales, arrestado por ICE en Newark, Nueva Jersey, el 18 de septiembre, y Moisés López Zepeda, un mexicano de 44 años capturado por ICE en Houston, Texas, el 19 de septiembre.

Según el DHS, López Zepeda había sido previamente condenado por homicidio en estado de ebriedad con un vehículo en el condado de Rockwall, Texas, por lo que cumplió una sentencia de 12 años de prisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DHSgov/status/1970251208322621530&partner=&hide_thread=false

Reacciones

Ambas tarjetas simuladas incluyen un símbolo de copo de nieve, que hace referencia al acrónimo en inglés de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y, de manera irónica, sugiere una “debilidad” relacionada con el hielo.

El uso del material generó debate en redes sociales entre quienes consideran que trivializa un tema delicado y quienes lo ven como una estrategia creativa de comunicación gubernamental impulsada por la admnistración Trump.

Fox News indicó que The Pokémon Company y Nintendo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la utilización de la marca y su icónica música en un video oficial del gobierno estadounidense.

FUENTE: Con información de Fox News

Temas
Te puede interesar

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

ICE duplica el número de sus efectivos para enfrentar la inmigración irregular

Powell advierte de riesgos de inflación, lo que nunca hizo en el gobierno de Biden

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

Manifestantes de izquierda, algunos afiliados a Antifa, realizan una contramanifestación contra manifestantes pacíficos de derecha que participan en un mitin político el 25 de julio de 2021 en la ciudad de Nueva York. Archivo.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Te puede interesar

Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
EEUU

Jurado declara culpable a Ryan Routh por intento de asesinato a Trump; se enfrenta a cadena perpetua

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

María Elvira Salazar, congresista federal republicana.
AVANCE

María Elvira Salazar presenta Ley Dignidad ante líderes hispanos como una solución pragmática

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"