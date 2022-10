Díaz-Canel llama compatriotas a empresarios cubanoamericanos

De los visitantes, cinco son empresarios cubanoamericanos, informaron los organizadores, que no ofrecieron un listado con los nombres de las firmas pero indicaron que están representados sectores como el transporte, agroindustria y tecnología.

En su intervención frente a los empresarios norteamericanos, el gobernante se quejó del embargo y culpó a Estados Unidos de todos sus males.

"Ustedes saben que estamos en un momento sumamente complejo. Tradicionalmente se habla de bloqueo, pero en estos momentos no es el bloqueo de todos estos años que han pasado: desde la segunda mitad del 2019 nosotros hemos sufrido el bloqueo de manera recrudecida. Se aplicaron más de 243 medidas de la administración Trump, las que ha mantenido sin variación alguna la administración Biden".

Sin embargo, no reconoció Díaz-Canel la crisis social que atraviesa el régimen ante la oleada de protestas pacíficas que en diferentes puntos del país protagoniza la población desde julio de 2021, en reclamo a la mala gestión de ese régimen y a la falta de libertades individuales.

"La orden de combate está dada"@DiazCanelB recibe a @PhilPeters1, @HugoCancio y otros empresarios de EEUU. Mientras tanto las cárceles están llenas de cubanos que pidieron libertad, democracia y el fin del comunismo.

Díaz-Canel dijo estar dispuesto al diálogo, pero también habló de condiciones.

"Estamos abiertos para fortalecer, estrechar el diálogo y las relaciones con cualquier país del mundo; y en particular con los Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que ser un diálogo con respeto; un diálogo donde no se ataquen nuestra soberanía y nuestra integridad; un diálogo donde no haya posiciones unilaterales de fuerza", según el gobernante.

El gobernante celebró la presencia de cubanoamericanos en ese encuentro. "Hay compatriotas cubanos que viviendo fuera de la Patria quieren participar en el desarrollo de nuestro país", les dijo en gesto conciliatorio, aunque en reiteradas alocuciones públicas se ha referido a los cubanos exiliados en términos despectivos y los ha culpado de incentivar movimientos "desestabilizadores".

En las fotos del encuentro aparece entre los presentes el empresario cubanoamericano Hugo Cancio, dueño de la plataforma de venta online Katapulk. Parte de su firma Fuego Entrerprises Inc., que hace repartos en la Isla, desde 2021, está inscrita en el registro comercial del MINCEX.

1) El abogado Robert L. Muse es otro de los participantes en la reunión de empresarios de USA con la dictadura cubana.

En la inauguración de la cita, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Antonio Carricarte, calificó como un "gesto de valentía" la presencia de los negociantes del país vecino, encabezados por los representantes de la entidad de consultoría empresarial para negocios en la Isla Focus Cuba, Phil Peters y Paul Johnson, además de Rober L. Muse.

Peters agradeció el trabajo de la Cámara de Comercio y la posibilidad de intercambiar con funcionarios del régimen, empresas cubanas y diversos negocios.

Insistió en que "cualquier persona que hace negocios necesita claridad: necesitamos claridad de nuestro negocio, pero esta es la oportunidad de obtenerla con funcionarios cubanos, de modo que podamos concretar cosas buenas".

El foro empresarial sesionará hasta el viernes 28 de octubre con paneles y una ronda de negocios sobre los sectores agroindustrial, comercial y tecnológico. Está además prevista una visita a instituciones científicas cubanas, según el programa. Los medios internacionales solo tienen acceso a la inauguración, precisan medios de comunicación desde la isla.

Peters dijo que "Cuba ha actuado de forma significativa, sobre todo en la participación de actores privados en la economía", en relación con la reforma de 2021 que permite la creación de pequeñas y medianas empresas o MIPYMES autorizadas por las autoridades, y que estuvieron prohibidas desde 1968.

Según algunos analistas, este sería el mecanismo que impulsa La Habana para hacer negocios con EEUU eludiendo las sanciones que impiden establecer acuerdos con empresas estatales.