MIAMI - El reciente perdón otorgado por el presidente Joe Biden a dos espías chinos de alto rango, Yanjun Xu y Ji Chaoqun, condenados por robo de secretos tecnológicos de Estados Unidos, ha sido parte de un paquete más amplio de 1.500 perdones emitidos por su administración. Esta decisión no solo es alarmante por el contexto de espionaje económico, sino que plantea serias dudas sobre los intereses de la administración en cuanto a la política exterior hacia China .

¿jugada estratégica o concesión peligrosa?

Es imposible interpretar este perdón como una simple medida diplomática sin cuestionar las verdaderas intenciones detrás de él. En el caso de Yanjun Xu, un espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China, condenado por intentar robar secretos tecnológicos relacionados con la aviación y la tecnología satelital, su perdón representa una clara señal de debilidad. Xu fue arrestado en Bélgica y extraditado a Estados Unidos, siendo el primer oficial de inteligencia del gobierno chino en ser extraditado a este país, lo que subraya la gravedad de sus crímenes. Fue condenado por conspiración para cometer espionaje económico y robo de propiedad intelectual. La administración Biden, al liberar a este espía, envía el mensaje de que Estados Unidos está dispuesto a tolerar la violación de sus intereses más fundamentales por parte de un adversario declarado. Este tipo de decisiones también se alinea con un patrón de apaciguamiento documentado en diversos informes de inteligencia y análisis de expertos, como los de la Oficina Nacional de Inteligencia y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que han advertido sobre la creciente infiltración de actores extranjeros en sectores clave de la economía estadounidense, especialmente la tecnología de defensa.

De igual manera, Ji Chaoqun, condenado por actuar como espía para el gobierno chino, fue liberado tras haber reclutado a otros espías para obtener acceso a tecnología avanzada estadounidense. Ji se enlistó en las Reservas del Ejército de EEUU en 2016 bajo un programa que permite la contratación de extranjeros cuyas habilidades se consideran vitales para el interés nacional. Sin embargo, Ji falló en revelar su conexión con la inteligencia china, lo que subraya la gravedad de este caso: un agente extranjero, con acceso a la defensa nacional, infiltrado en las filas del Ejército de Estados Unidos. La administración Biden ha optado por perdonar a este individuo, lo que refleja una falta de voluntad para proteger la seguridad nacional de una amenaza cada vez más evidente. Según un informe de la Comisión de Inteligencia del Senado, estos tipos de infiltraciones ponen en riesgo no solo la seguridad interna, sino que también alimentan la creciente capacidad de la inteligencia china para actuar dentro de las instituciones clave de EEUU.

Espionaje e innovación

China ha sido una fuente constante de robo de propiedad intelectual, espionaje industrial y hackeos, lo que ha puesto en peligro no solo las empresas privadas, sino también la seguridad nacional de EEUU. Con el perdón de estos espías, Biden está abriendo un precedente peligroso que podría alentar a otros países, en especial a China, a seguir explotando las vulnerabilidades de EEUU en áreas tan sensibles como la tecnología avanzada y la defensa. En un momento en el que la competencia global por la supremacía tecnológica es más feroz que nunca, la política de perdonar a aquellos que amenazan directamente esta supremacía envía un mensaje erróneo al resto del mundo: que EEUU no está dispuesto a defender sus intereses más críticos. Este punto es respaldado por informes de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de EEUU (CISA), que ha documentado repetidos intentos de ciberespionaje de actores chinos en industrias clave como la aeroespacial y la inteligencia militar, robando no solo tecnología sino también infraestructura nacional.

Mensaje equivocado

Mientras que algunos pueden argumentar que estos perdones buscan aliviar las tensiones diplomáticas, la verdad es que la administración Biden está poniendo en peligro la credibilidad y la seguridad de su nación. Los aliados de EEUU observan con creciente preocupación cómo Washington se ve cada vez más dispuesto a ceder ante Pekín. La actitud de apaciguamiento hacia un régimen que no ha dudado en robar secretos tecnológicos y violar la soberanía de otras naciones es un indicio claro de debilidad, que no solo debilita la posición global de EEUU, sino que también pone en riesgo las relaciones con aquellos países que dependen de una política exterior firme frente a China.

Este acercamiento no solo afecta las relaciones con las potencias globales, sino también con aliados clave como Japón, Corea del Sur e India, que están directamente afectados por la expansión de China en Asia. La postura de Biden también podría debilitar la confianza interna en las capacidades de defensa de EEUU, especialmente cuando los adversarios de China, como Rusia, observan atentamente y podrían interpretar la falta de acción estadounidense como una oportunidad para expandir su propia influencia. El Departamento de Defensa de EEUU ha emitido alertas sobre la creciente "diplomacia coercitiva" de China, especialmente en áreas como el Mar del Sur de China y la región del Indo-Pacífico, en donde las decisiones políticas de EEUU son clave para evitar una mayor expansión militar de Pekín.

Infiltración profunda

El caso de Ji Chaoqun, condenado por actuar como espía para el Ministerio de Seguridad del Estado de Jiangsu, pone de manifiesto la creciente amenaza de infiltración china en las instituciones de Estados Unidos. Según documentos judiciales, Ji, quien vivía en Chicago, trabajó bajo la dirección de oficiales de inteligencia del Ministerio de Seguridad del Estado de la provincia de Jiangsu, un departamento dentro de la red de inteligencia china (MSS). Xu, otro espía condenado, le asignó la tarea de reclutar otros espías para obtener acceso a tecnologías avanzadas de aeroespacio y satélites que estaban siendo desarrolladas por compañías estadounidenses. En 2016, Ji se enlistó en las Reservas del Ejército de los EEUU bajo el programa "Military Accessions Vital to the National Interest", el cual permite que el ejército reclute a extranjeros cuyas habilidades se consideren vitales para el interés nacional. Sin embargo, Ji no reveló su conexión con la inteligencia china, lo que aumenta aún más la gravedad de este caso, dado que permitió a un agente extranjero infiltrarse en las estructuras de defensa de EEUU.

Este tipo de infiltración no es aislado. Recientemente, en Nueva York, se han revelado múltiples incidentes que ilustran la penetración del Partido Comunista Chino (CCP) en la política y las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Winnie Greco, ex asesora de Asuntos Asiáticos del alcalde Eric Adams, renunció en octubre después de que sus hogares en el Bronx fueran allanados por el FBI, meses después de que se descubriera su vinculación con altos funcionarios del CCP. Este incidente es solo la punta del iceberg de una red más amplia de espionaje e influencia que se extiende a niveles gubernamentales superiores.

En el mismo sentido, se ha destapado la existencia de una estación de policía china en Lower Manhattan, la cual fue parte de una directiva del CCP para acosar y espiar a los disidentes chinos en la ciudad, lo que representa una violación directa a la soberanía de EEUU. A este nivel de infiltración se suma el caso de Gui’an Lin, un presunto agente chino que ocupaba un puesto de alto rango en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y en la Alcaldía. Lin trabajaba como mano derecha del comisionado Edward Caban, lo que demuestra cómo agentes extranjeros pueden operar dentro de las instituciones de seguridad pública más cercanas al poder político estadounidense.

Otro incidente significativo fue el caso de Linda Sun, ex asistente de alto nivel en el gobierno del estado de Nueva York, quien fue acusada de espionaje y lavado de dinero. Según las investigaciones federales, Sun recibió costosos regalos de oficiales chinos y utilizó su puesto en el gobierno estatal para avanzar la agenda de Pekín en EEUU. De hecho, se alega que Sun intentó evitar que funcionarios del estado reconocieran a Taiwán como un país independiente, lo que refleja los esfuerzos constantes del CCP por influir en la política interna de EEUU y socavar su posición frente a China.

Biden y China

Un tema particularmente relevante en la crítica hacia la administración Biden es la pregunta que algunos ya se están haciendo: ¿Está Biden comprometido con los intereses de China? Este cuestionamiento no surge de manera superficial, sino a partir de un patrón claro de decisiones que parecen alinearse excesivamente con los intereses de Pekín, además de los vínculos comerciales de la familia Biden en China. Es legítimo plantear que la política exterior estadounidense hacia China no ha sido decidida de forma soberana, sino influenciada por una red de intereses personales y familiares.

A continuación, se destacan los elementos más críticos:

-Los vínculos comerciales de Hunter Biden con China: Hunter Biden, hijo del Presidente, ha estado involucrado en diversas asociaciones comerciales con empresas chinas de alto perfil, incluyendo su participación en el fondo BHR Partners, vinculado a negocios estratégicos que implican a entidades cercanas al Partido Comunista Chino. Aunque Joe Biden insiste en no haber intervenido en estos acuerdos, la intersección de estos intereses con su influencia como vicepresidente plantea serias dudas sobre la independencia de sus decisiones políticas.

-Votación a favor del estatus de "nación más favorecida" a China: Como senador, Biden apoyó en 2000 otorgar a China el estatus de "nación más favorecida", lo que permitió una integración más profunda de China en la economía global. Esta decisión, tomada en un momento en que las prácticas de espionaje y robo de propiedad intelectual por parte de China ya eran conocidas, refleja una postura que muchos consideran demasiado complaciente con el régimen chino.

-La falta de respuesta al globo espía chino: El incidente con el globo espía chino, que sobrevoló territorio estadounidense en 2023, es un claro ejemplo de la pasividad de la administración Biden ante un acto de espionaje evidente. A pesar de la amenaza que representaba, Biden permitió que el globo atravesara el país antes de tomar una medida. Esta respuesta dilatada se interpreta como una falta de firmeza frente a las agresiones chinas, lo que aumenta las sospechas sobre la postura blanda de la administración hacia Pekín.

-El ciberataque de Typhoon y los incidentes de drones: Los recientes ciberataques atribuibles al grupo Typhoon, vinculado al gobierno chino, y los múltiples incidentes de confrontación con drones, también han demostrado la falta de una respuesta contundente de la administración Biden. La actitud cautelosa frente a estos ataques y provocaciones podría reflejar una estrategia diplomática que subordina la defensa de la seguridad nacional a la necesidad de mantener relaciones cordiales con China.

-Bases SIGINT de la RPC en Cuba: La presencia de bases de inteligencia de señales (SIGINT) de la República Popular China en Cuba representa una amenaza directa a la seguridad nacional de EEUU. Las bases permitirían a China interceptar comunicaciones y acceder a información sensible, lo que pone en riesgo las capacidades de defensa de Estados Unidos. La falta de una respuesta firme a esta amenaza plantea más dudas sobre la posición de Biden frente a las acciones expansivas y agresivas de China en la región.

"Candidato Manchuriano"

Si bien el término "Candidato Manchuriano" podría parecer exagerado para los seguidores y apologistas de Biden, es importante señalar que un patrón de relaciones excesivamente complacientes con China, combinado con los vínculos comerciales de su familia y una serie de decisiones que parecen favorecer a Pekín, genera sospechas legítimas sobre los intereses detrás de la política exterior estadounidense hacia China. La presencia de bases SIGINT chinas en Cuba, los incidentes de espionaje sin respuesta firme y la falta de acción decisiva ante las agresiones chinas refuerzan la inquietud sobre la influencia que China podría estar ejerciendo en la administración Biden. Esta situación no puede ser ignorada sin cuestionar los verdaderos intereses detrás de sus decisiones.

Implicaciones

El perdón a individuos condenados por espionaje plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno estadounidense con la justicia. Si bien es comprensible que las decisiones de clemencia sean parte del proceso diplomático, el hecho de que estos individuos hayan sido responsables de acciones que socavan los intereses económicos y de seguridad del país debería haber implicado consecuencias más severas. Perdonar estos actos podría sentar un peligroso precedente que deslegitimaría los esfuerzos del sistema judicial para tratar los crímenes de espionaje con la seriedad que requieren.

Conclusión

El perdón a los espías chinos no solo es una concesión que pone en peligro la seguridad de Estados Unidos, sino también un acto que tendría repercusiones negativas en la política exterior del país. Aunque la diplomacia es clave, las decisiones deben equilibrar los intereses estratégicos a largo plazo con la integridad del sistema judicial y la protección de la soberanía nacional. En este caso, parece que la administración de Biden ha priorizado las relaciones bilaterales a expensas de un enfoque firme frente a un competidor global cada vez más agresivo. Esta jugada puede resultar en una debilidad innecesaria en la lucha por la supremacía tecnológica y la seguridad internacional, mientras que las sospechas sobre un posible compromiso de la familia Biden con los intereses chinos solo aumentan la desconfianza.