sábado 18  de  abril 2026
GUERRA

India llama al embajador de Irán en protesta por disparos contra sus petroleros en Ormuz

India era uno de los países que había firmado acuerdos bilaterales con Irán para atravesar sin problemas el Estrecho de Ormuz, durante el primer bloqueo

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) transitando por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) transitando por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA DELHI.- El Gobierno de India anunció la convocatoria del embajador de Irán en el país para protestar por el incidente en el Estrecho de Ormuz, cuando supuestamente dos patrulleras iraníes abrieron fuego de advertencia contra dos petroleros de bandera india, que tuvieron que retroceder por el paso, de nuevo bloqueado por las autoridades iraníes en el marco de su conflicto con Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores indio confirmó la convocatoria el embajador en Nueva Delhi, Mohamad Fathali, a quien el titular de la cartera, Subrahmanyam Jaishankar, trasladó su "preocupación" por el incidente que involucró "a dos buques con bandera india en el estrecho de Ormuz", sin víctimas que lamentar.

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Jaishankar "señaló la importancia que India concede a la seguridad de la navegación mercante y de los marineros". A su vez, recordó que Irán ya había facilitado el paso seguro de varios barcos con destino a India.

Asimismo, el ministro de Exteriores indio calificó el incidente de "grave". Pidió al embajador que traslade a las autoridades de Teherán la necesidad urgente de "comenzar a facilitar el paso de los barcos con destino a India a través del Estrecho lo antes posible".

India, cabe recordar, era uno de los países que había firmado acuerdos bilaterales con Irán para atravesar sin problemas el estrecho durante el primer bloqueo que impusieron las autoridades iraníes.

Precios en baja

Los precios del petróleo cayeron con fuerza el viernes luego del anuncio de Irán de la reapertura del Estrecho de Ormuz, esencial para el comercio mundial de hidrocarburos.

"El mercado petrolero considera esto como un paso en la dirección correcta, ya que estas noticias se perciben como un alivio a la crisis", comentó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, retrocedió un 9,07% hasta alcanzar los 90,38 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, se desplomó un 11,45% hasta llegar a los 83,85 dólares.

FUENTE: Con información de Europa Press

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