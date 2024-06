Donald Trump podría salir fortalecido del juicio en Nueva York

El exmandatario, que busca volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo, ha negado los cargos y descartado que se haya producido un encuentro sexual con Daniels.

Los focos han estado sobre Trump desde que este mostró intenciones de postularse de nuevo para la presidencia. Sus procesos judiciales, nunca vistos contra un expresidente de la nación, han llevado a muchos a pensar que se trata de una “cacería de brujas”, como lo ha definido el propio exmandatario.

Es común escuchar que, si Donald Trump es encontrado culpable, cuáles serían sus herramientas para seguir en la carrera presidencial. Sin embargo, Nelson Rodríguez Valera, abogado constitucionalista y exfiscal, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS se pregunta “¿Y si gana?”.

“Si Donal Trump gana, este juicio lo fortalece porque vence a ese gran poder del gobierno de procesarlo y encauzarlo”, continúa Rodríguez Valera. “Si él gana el caso, cualquier victoria en un caso criminal, ya sea en un juzgado estatal o federal, es una gran victoria y será relevante para reivindicar su posición”.

Un triunfo en Nueva York lo podría catapultar de nuevo a la Casa Blanca y podría determinar que los enjuiciamientos eran trabas de sus adversarios, apoyados por los demócratas.

¿Cuándo se conocerá el veredicto?

Los alegatos concluyeron el martes 28 de mayo no se sabe a ciencia cierta cuándo el jurado tendrá un veredicto, si es que lo tiene.

“No es mi responsabilidad juzgar la evidencia aquí. Es suya”, dijo el juez Juan M. Merchán a los miembros del jurado instantes antes de enviarlos a deliberar, recordándoles la promesa que hicieron durante el proceso de selección de juzgar el caso de manera justa e imparcial.

El veredicto debe ser unánime. Si el jurado no puede llegar a un consenso, luego de varios días, semanas o meses, esto hará que se declare un juicio nulo.

“Es difícil saber cuándo habrá una resolución. No hay un tiempo mínimo, no podemos establecer realmente cuánto tardarían los miembros del jurado decidir, ni siquiera sabríamos si pueden llegar a una decisión. Pero la corte les permite seguir deliberando mientras las deliberaciones sean productivas”, explica Rodríguez Valera. “En el momento en el cual lleguen a un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, todos los miembros del jurado se comunican con el juez. Así que no hay un tiempo mínimo ni máximo”.

En una entrevista con la cadena CNN, la jueza LaDoris Hazzard Cordell dijo que si bien no es fácil predecir cuánto tiempo tardará el jurado de 12 miembros en buscar un veredicto, “puedo decirles con seguridad que la duración de las deliberaciones del jurado será más larga que las deliberaciones más cortas”.

“El juicio más corto registrado fue en 2004, donde el jurado escuchó testimonio sobre este hombre acusado de cultivar 23 plantas de marihuana”, dijo Cordell. “El jurado entró en la sala de deliberación y salió después de 60 segundos. Es el juicio con jurado más corto jamás celebrado y lo absolvieron”.

“El más largo fue en la década de 1990 en Los Ángeles, en un tribunal federal, donde fue un juicio con jurado que duró seis meses. El jurado deliberó durante cuatro meses y medio. Entonces, puedo decirles que durará más de 60 segundos y serán menos de cuatro meses y medio. Eso es todo lo que podemos decir sobre el juicio con jurado”, añadió.

Según la opinión de esta jueza, el destino de Donald Trump podría conocerse semanas antes de que se celebren las elecciones presidenciales.

Sin embargo, el también abogado constitucionalista y exfiscal Sabino Jauregui dijo, en una conversación con este diario, en semanas previas, que el juicio en Nueva York “se está moviendo a la velocidad de la luz”.

Así fue el primer día de deliberación

El jurado concluyó el miércoles su primer día de deliberaciones sin llegar a un veredicto, pero solicitó escuchar nuevamente testimonios potencialmente cruciales sobre el supuesto plan para silenciar noticias desfavorecedoras en torno al cual gira el histórico caso.

Los 12 miembros del jurado fueron enviados a casa alrededor de las 4 de la tarde, después de unas cuatro horas y media de deliberaciones.

El miércoles por la tarde, el jurado pidió escuchar una lectura de cuatro partes separadas del testimonio de testigos, incluido el exjefe de National Enquirer, David Pecker y del exabogado de Trump, Michael Cohen. Los miembros del jurado también quieren volver a escuchar las instrucciones del juez Merchán sobre las explicaciones legales que les había dado el miércoles por la mañana.

Según varios reportes, el juez Merchán no entregó al jurado copia de las instrucciones porque las leyes en Nueva York prohíben esta práctica.

"Deben dejar de lado cualquier opinión que tengan a favor o en contra del acusado", les dijo el juez instructor del caso, Juan Merchán, antes del inicio de las deliberaciones.

"Como miembro del jurado, se le pide que tome una decisión muy importante sobre otro miembro de esta comunidad", añadió.

Qué le espera a Trump

“En un caso normal, tendría que volver a la corte una vez que el jurado anuncie un veredicto. En casos muy únicos y dependiendo de la discreción del juez, podrían recibir los abogados el veredicto sin que el acusado esté presente. Pero eso es extraordinario y no es algo que normalmente ocurre”, detalla el experto las leyes consultado por este rotativo. “En este caso sabemos que tiene que estar disponible para estar presente cuando el jurado anuncie el veredicto, al igual que los abogados”.

Horas después de consultar al experto, el juez dio la instrucción a Trump de que permanezca en el tribunal mientras aguarda el veredicto. Trump reaccionó saliendo de la sala y dando una airada declaración a los periodistas, a quienes dijo que se trataba de una "situación muy vergonzosa".

"Estos cargos están amañados", afirmó Trump. "Ni la Madre Teresa [De Calcuta] podría derrotar estos cargos", añadió.

Donald Trump ha tenido que estar día tras día en Nueva York para escuchar, y sin intervenir la mayoría de las veces, sobre los alegatos. Esto ha limitado su tiempo para hacer campaña en el país, aunque ha usado la estrategia de beneficiarse de los medios de comunicación que lo abordan cada jornada para expresar sus ideas y denunciar a la opinión pública lo que insiste el definir como es una “cacería de brujas”.

“El juez tiene a su discreción que el expresidente trabaje en su campaña y no requiera de un tiempo para regresar a la corte”, detalla Rodríguez Valera. “Es parte de lo que está sucediendo y lo hemos visto anteriormente. En un momento determinado, Trump pidió permiso para asistir a la graduación de uno de los hijos y otro para asistir a una audiencia en la Corte Suprema”.

El As bajo la manga

Si Donald Trump fuese hallado culpable, él puede apelar la decisión y reiniciar el juicio. De ser declarado inocente, la fiscalía tendría la misma opción.

Sin embargo, el especialista Nelson Rodríguez Valera, sugiere que la percepción sobre Donald Trump no cambiará con este juicio pase lo que pase.

“Hay muchas personas que piensan que es un encauzamiento que no tenía que haber dado lugar, que esto es un encauzamiento motivado por razones políticas. Yo creo que esas personas no van a tener una opinión distinta de Donald Trump sea cual sea el veredicto”, explica. “Así como hay una gran cantidad de personas que están en contra ideológica, política y personalmente, que no están con él. No sé hasta qué punto una decisión de culpabilidad va a afectar a su base. No creo que estén esperando esto para ver qué es lo que más les conviene o qué tipo de efecto podría tener”.