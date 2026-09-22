martes 22  de  septiembre 2026
Investigación

JD Vance anuncia que 750.000 personas serán excluidas del sistema de salud por fraude

El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, aseguró que los 750.000 afectados no son "personas reales"

El vicepresidente J.D. Vance, acompañado por el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson, y el nominado a subsecretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Chris Klomp.

El vicepresidente J.D. Vance, acompañado por el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson, y el nominado a subsecretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Chris Klomp.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — Unas 750.000 personas serán excluidas de la cobertura de salud de Estados Unidos, así lo informó el vicepresidente JD Vance este martes, quien dijo que el Gobierno de Donald Trump les retirará la cobertura de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) a miles de personas a causa de fraude.

"Nos estamos asegurando de que las personas que reciben subsidios de Obamacare (como se conoce la norma aprobada durante el mandato del expresidente Barack Obama) realmente tengan derecho a recibirlos", aseguró Vance en una rueda de prensa.

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Eliminar estas ayudas ahorraría a las arcas públicas 2.200 millones de dólares, según los datos que aportaron.

Esta decisión ha sido tomada en el seno del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Eliminación del Fraude, que ha centrado gran parte de sus esfuerzos en el sector sanitario.

"No se trata de privar a nadie de sus beneficios. Se trata de impedir que los estafadores roben a estos programas", explicó Vance para justificar su decisión.

¿Fantasmas?

Junto al vicepresidente, intervino en la comparecencia de prensa el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, quien aseguró que los 750.000 afectados no son "personas reales": "No vamos a pagar seguros por fantasmas inexistentes", dijo.

Oz estimó que en torno al 35 % de las personas que actualmente están inscritas en el programa Obamacare nunca han utilizado el seguro.

En esa línea, Vance insistió en que esas 750.000 personas, según su información, "o bien no saben que están inscritas en el programa, o no lo utilizan en absoluto, o lo desconocen, o... son potencialmente personas ficticias inscritas en contra de su voluntad, o tal vez ni siquiera existen".

Solo uno de cada siete estadounidenses se ha inscrito en su cobertura de seguro médico, alcanzando un total de 49,4 millones de personas.

FUENTE: Con información de EFE

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