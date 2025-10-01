miércoles 1  de  octubre 2025
EEUU sanciona a decenas de empresas e individuos por contribuir con plan armamentístico de Irán

Las restricciones afectan a compañías y personas que facilitan tecnología y bienes para el Ejército iraní, así como producción de misiles y aviones, dijo EEUU

Foto de la fachada del Departamento del Tesoro en Washington.

LEONARDO MORALES/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - Las autoridades de Estados Unidos impusieron este miércoles 1 de octubre un nuevo paquete de sanciones contra 17 individuos y 21 empresas, la mayoría de ellas chinas e iraníes, por contribuir a redes presuntamente vinculadas con el programa armamentístico de Teherán. Esta medida llega poco después de que Naciones Unidas reanudó las sanciones contra el país.

El Departamento del Tesoro estadounidense señaló, en un comunicado, que las restricciones tienen como objetivo compañías y personas involucradas en acciones que "facilitan la adquisición de tecnología y bienes destinados al Ministerio de Defensa iraní y las Fuerzas Armadas, así como a la producción de misiles y aviones militares".

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. Foto de junio de 2023
Inspección

Director general de OIEA informa que inspectores llegaron a instalación nuclear de Irán
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (centro), observa un desfile militar durante una ceremonia que conmemora el Día del Ejército en Teherán, el 18 de abril de 2025.
CONFLICTO

Irán desafía a EEUU, prefiere sanciones a ceder en su programa nuclear

Puntualizaron que estas acciones permitieron a esas redes "ayudar a Irán a la hora de hacerse con tecnología avanzada de sistemas de misiles tierra-aire y de un helicóptero de fabricación estadounidense, el cual ha sido obtenido de forma ilegal".

El Tesoro alertó: "Las capacidades de Irán en cuestiones balísticas y de armas convencionales, con el apoyo de estas redes, suponen una amenaza significativa para los efectivos de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo y los buques comerciales de Estados Unidos que atraviesan aguas internacionales",

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el apoyo de Irán a "redes terroristas" y su "continuada búsqueda de armas nucleares amenazan la seguridad de la región, de Estados Unidos y de sus aliados en todo el mundo".

"Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, vamos a impedir que el régimen se haga con armas que luego utilizará para cumplir con sus objetivos malignos", subrayó.

Embargo de armas

Bessent explicó que las acciones adoptadas apoyan la reanudación de sanciones por parte de la ONU. "Todos los Estados miembro tienen que implementar paulatinamente estas restricciones sobre los programas de misiles, nuclear y armamentístico de Irán. Esto incluye el embargo de armas, el control de exportaciones, las prohibiciones de viaje, la congelación de bienes y otras restricciones contra individuos y empresas", expresó.

El 26 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas rechazó un intento de retrasar seis meses la reimposición de sanciones contra Irán, que entró en vigor el sábado 27 de septiembre.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dejó claro que prefiere el restablecimiento de las medidas por parte de la ONU a ceder a las demandas de EEUU sobre su programa nuclear, una posición que se considera un desafío al gobierno de Trump.

FUENTE: Con información de Europa Press

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
INTIMIDACIÓN

Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor

Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
CELEBRIDADES

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 
VENEZUELA

María Corina Machado pide a EEUU hacer pública toda la información sobre Maduro: "Es momento decisivo“

