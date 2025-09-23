martes 23  de  septiembre 2025
Tensiones

Estonia evalúa albergar aviones de combate británicos con capacidad nuclear ante amenaza rusa

Las bases aéreas de Estonia recibirían cazas F-35A, capaces de transportar la bomba nuclear B61, en pleno aumento de las tensiones con Rusia

Aviones de combate F-35.

Aviones de combate F-35.

Pixabay
Aviones caza de la fuerza aérea de Estados Unidos.

Aviones caza de la fuerza aérea de Estados Unidos.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TALLINN — El Gobierno de Estonia dejó la puerta abierta este martes a la posibilidad de albergar en sus hangares aviones de combate británicos con capacidad nuclear, en un momento de pleno aumento de las tensiones, con la incursión de drones y aeronaves rusas en el espacio aéreo de algunos de sus vecinos de la OTAN.

"Siempre estamos disponibles. La puerta siempre está abierta para los aliados", respondió el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, a una pregunta del diario británico 'The Telegraph' sobre la posibilidad de desplegar cazas F-35A, capaces de transportar la bomba nuclear B61.

Lee además
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
Diplomacia

Rusia anuncia reunión entre Marco Rubio y representante de Putin
Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Hasta ahora, eran aviones de combate F-35 los que habían estado en algún momento en las bases aéreas de Estonia, como parte de una misión de vigilancia de la OTAN sobre la zona del Báltico, que también incluye a Letonia y Lituania. Estos tres países no disponen de sus propios cazas.

Violación de espacios aéreos

Este martes, la OTAN ha prometido responder de manera "firme" las "imprudentes" acciones que Rusia ha cometido los últimos días, con la violación de espacios aéreos, incluyendo el polaco con una decena de drones, o el de Estonia, en donde tres cazas rusos Mig-31 sobrevolaron su territorio durante 12 minutos.

La OTAN ha mantenido en una reacción "proporcionada", en contraste con algunas voces dentro de la Alianza que han apostado incluso por derribar los aviones de combate rusos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Polonia denuncia sobrevuelo de cazas MIG-31 rusos por plataforma petrolífera en el Báltico

Manifestantes generan caos en Nueva York durante Asamblea de la ONU; suman 10 detenidos

Restos arqueológicos en Jerusalén confirman legado milenario de Israel

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Te puede interesar

Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
EEUU

Jurado declara culpable a Ryan Routh por intento de asesinato a Trump; se enfrenta a cadena perpetua

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

María Elvira Salazar, congresista federal republicana.
AVANCE

María Elvira Salazar presenta Ley Dignidad ante líderes hispanos como una solución pragmática

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"