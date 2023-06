Edgard Simón Rodríguez aprovecha su premio para clamar libertad en Venezuela

Cuando me fue notificado días atrás que me entregarían dicho reconocimiento, les confieso que me vino a la mente de inmediato: los presos políticos de Venezuela. Me dije a mi mismo: "Debo aprovechar este viaje para abogar por ellos". Así que entregué a la Congresista María Elvira Salazar, en sus manos, una carta que elaboré bajo la autorización de los familiares de varios presos políticos. Detallé las múltiples violaciones a sus derechos humanos que comete el régimen en Venezuela, las cuáles no han disminuido a pesar de las recientes negociaciones entre el régimen y la oposición, y a pesar de la reciente visita del Fiscal Kham de la Corte Penal Internacional a Venezuela.