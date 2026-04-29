miércoles 29  de  abril 2026
Crimen organizado

EEUU acusa al gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios mexicanos por narcotráfico

La fiscalía acusa a Rubén Rocha Moya de asociarse con el Cártel de Sinaloa "para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos"

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.&nbsp;

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. 

AFP
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.&nbsp;

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel del mismo nombre.

Lee además
Laboratorio de drogas en el estado de Chihuahua, México, desmantelado el 18 de abril 2026, un día antes de la muerte de dos agentes de EEUU.
NARCOTRÁFICO

México asegura que agentes antidrogas de EEUU fallecidos carecían de permiso para operar en el país
Científico venezolano Vladimiro Mujica.
OBITUARIO

Fallece en México científico venezolano y defensor de la democracia Vladimiro Mujica

Según un comunicado, la fiscalía dijo que Rocha Moya y otros "antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden" se asociaron con el Cártel de Sinaloa "para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos".

Entre los funcionarios señalados están el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

La fiscalía dijo que la facción de los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán del cártel de Sinaloa, conocida como "Los Chapitos", ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.

"A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los 'Chapitos', a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos", dice el documento.

El Cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Detienen en México a "El Jardinero", presunto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Irán cancela su presencia en el Congreso de FIFA por "insulto" en aeropuerto de Toronto

Precio del petróleo sube frente al doble bloqueo de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

EEUU vincula continuidad del trámite de asilo al pago de nueva tarifa obligatoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo de EEUU en los puertos iraníes contra un barco con bandera iraní que intenta navegar hacia un puerto en Irán,
EEUU

Trump afirma que el bloqueo naval es "más efectivo" que bombardear Irán: "Están sofocados como un cerdo relleno"

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
ÚLTIMA HORA

Hallan sin vida en Georgia a camionero cubano desaparecido

Te puede interesar

El máximo cuerpo legislativo de la Florida realiza sus sesiones en Tallahassee.
POLÍTICA ESTATAL

Congreso de Florida aprueba mapa congresional de DeSantis

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo de EEUU en los puertos iraníes contra un barco con bandera iraní que intenta navegar hacia un puerto en Irán,
EEUU

Trump afirma que el bloqueo naval es "más efectivo" que bombardear Irán: "Están sofocados como un cerdo relleno"

Corte Suprema de EEUU evalúa defensa de inmigrantes ante decisiones de la administración.
JUSTICIA

Corte Suprema dicta fallo sobre la defensa de inmigrantes que podría redefinir el proceso migratorio

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.
MERCADOS

Precio del petróleo sube frente al doble bloqueo de EEUU

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
ÚLTIMA HORA

Hallan sin vida en Georgia a camionero cubano desaparecido