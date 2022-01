EEUU advierte de más sanciones al régimen de Ortega

No es la primera vez que Estados Unidos condena a Nicaragua, pero las declaraciones de Mendrala tuvieron lugar un día después que Washington y la Unión Europea sancionaron a varios funcionarios del régimen sandinista, horas antes de la asunción de Ortega, de 76 años, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, de 70. Estados Unidos anunció también medidas para restringir las visas de 116 personas a las que considera “cómplices de socavar la democracia” en Nicaragua.

En un largo discurso de asunción, Ortega pidió a Washington que frene sus sanciones contra Cuba y Venezuela, y arremetió contra el presidente Joe Biden al asegurar que “tiene más de 700 presos políticos”, refiriéndose así a seguidores del exmandatario Donald Trump que asaltaron la sede del Capitolio hace un año.

En su campaña electoral de 2021, el régimen de Ortega —que está en el poder desde enero de 2007— detuvo a más de 40 líderes opositores, activistas y profesionales, incluidos siete aspirantes a la presidencia que buscaban competir contra Ortega. Todos siguen presos junto a otros 120 “presos políticos”, de acuerdo con estadísticas de la oposición.

Washington ha sancionado a decenas de funcionarios nicaragüenses, allegados y familiares de Ortega desde 2017, cuando era presidente Donald Trump. Entre las sanciones hay bloqueo de bienes e intereses en Estados Unidos y el retiro de visas. Además, le han suspendido visas a más de un centenar de jueces, fiscales, alcaldes y funcionarios policiales y penitenciarios, y a sus familias.

Mendrala dijo que seguirá esa política de sanciones junto a la comunidad internacional mientras no haya señales de cambio en Nicaragua. No ofreció detalles, sin embargo, sobre qué medidas podrían anunciar próximamente.

Emily Mendrala, directora del Center for Democracy in the American.

Captura de pantalla/Center for Democracy in the American