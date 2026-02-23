Gobierno de España plantea formalmente a la Unión Europea retirar sanciones a Delcy Rodríguez

BRUSELAS .-El gobierno de España hará este lunes la solicitud formal al Consejo de la Unión Europea (UE) el retiro de las sanciones que impuso el bloque contra Delcy Rodríguez , actual jefa encargada de Venezuela, entre otros 68 funcionarios del régimen, en 2018 por socavar la democracia,

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que este lunes planteará sus homólogos de la instancia europea que se inicie el proceso para el levantamiento de las medidas individuales, y argumentó que si el derrocado Nicolás Maduro nunca fue sancionado "es un poco chocante" mantenérselas a Rodríguez.

"Nicolás Maduro nunca tuvo sanciones y por lo tanto es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta, porque precisamente para mantener ese diálogo, la Unión Europea prácticamente nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Asuntos Exteriores", afirmó Albares.

"Si en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara", agregó Albares a su llegada a la reunión de ministros comunitarios, según se informó.

La Unión Europea incluyó a Rodríguez en una lista de personeros del régimen venezolano a los que consideró responsables de hechos represivos en contra la democracia y de la oposición, luego de las elecciones del 20 de mayo de 2018 en las que Maduro prolongó su mandato sin la participación de la oposición.

Desde entonces, las sanciones fueron prorrogadas hasta el 10 de enero de 2027.

Delcy Rodríguez y fin de sanciones

"Haré esa propuesta y explicaré la visión de España sobre la situación actual en Venezuela. Y, desde luego, una vez más animo al Gobierno de Venezuela a dar más", señaló el jefe de la diplomacia del gobierno de Pedro Sánchez.

España había solicitado en este Consejo tomar la palabra para hablar de la situación política venezolana y Albares confirmó que será la ocasión para plantear el levantamiento de las medidas restrictivas a Rodríguez, que para efectuarse requiere la unanimidad de los 27 (cancilleres europeos)"

Albares señaló que ya ha hablado con varios de sus homólogos comunitarios y con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, sobre la iniciativa de levantar las sanciones a Rodríguez, y aseguró que "hay una sintonía, hay una comprensión" sobre la petición.

"Todo el mundo comprende que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección. Las sanciones nunca son un fin en sí mismas, son un medio de presión", comentó.

También dejó claro que va a solicitar únicamente que se retiren las sanciones a Rodríguez, pese a que hay muchos sancionados.

"Estoy simplemente solicitando que se levante a la presidenta encargada, que es quien más directamente está tomando esas decisiones", enfatizó y recordó que Nicolás Maduro nunca estuvo en la lista negra de la UE, según los reportes.

FUENTE: Con información de EFE, elmundo.es