miércoles 8  de  octubre 2025
Sistema de seguridad

La OTAN defiende cooperación con la UE para la creación de un muro antidrones ante amenazas de Rusia

La alianza atlántica desplegará fuerzas adicionales en el este de Europa, ante los recientes incidentes con las incursiones rusas en el espacio aéreo aliado

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN "Steadfast Noon".

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS — La OTAN defiende su cooperación con la Unión Europea en los debates para poner en pie un sistema de seguridad con un muro antidrones en el flanco oriental frente a la amenaza que representa Rusia, si bien reivindica su presencia y sus medios en el este de Europa.

"La OTAN participa activamente en todas las conversaciones sobre la seguridad de nuestros cielos, incluidas las mantenidas con la Unión Europea, en las que cada uno se centra en las ventajas únicas que puede ofrecer", explicó un portavoz aliado respecto al debate en marcha en el seno de la UE para lanzar este proyecto.

De todos modos, en los cuarteles generales insisten en la "sólida postura de disuasión y defensa" de la OTAN por tierra, mar y aire en el flanco este y defienden la "eficaz respuesta" a las recientes violaciones del espacio aéreo con drones y aeronaves rusos.

Fuerzas adicionales

Asimismo, el portavoz de la alianza atlántica valoró el refuerzo de la presencia en esta región con 'Centinela Oriental', una misión de refuerzo militar con la que la OTAN desplegará fuerzas adicionales en esta zona, ante los recientes incidentes con las incursiones rusas en el espacio aéreo aliado.

Según exponen, esta misión integrará "tecnologías y tácticas innovadoras diseñadas para hacer frente a retos nuevos y novedosos, como los que plantean los drones", un aspecto en el que se solapa con el gran proyecto de defensa que aspira a poner en marcha la Comisión Europea y que contará con el muro antidrones.

Este mismo miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa se enfrenta a una "guerra híbrida" de Rusia, por lo que ha demandado que el escudo antidrones cubra también el flanco sur y responda a amenazas como la migración ilegal o desastres naturales, como reclaman España, Italia o Grecia.

Guerra híbrida

Según Von der Leyen, la crisis de los drones que invadieron el espacio aéreo europeo responde a unos incidentes "calculados" y que no son episodios de "acoso aleatorio". "Es una campaña coherente y creciente para desestabilizar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir nuestra Unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania", resaltó ante los eurodiputados en Estrasburgo, para recalcar que "es hora de llamarlo por su nombre: se trata de una guerra híbrida y hay que tomársela en serio", advirtió.

La Comisión Europea lanzó a principios de mes las conversaciones con los países del flanco oriental para discutir ideas sobre el futuro proyecto de seguridad común, una iniciativa que en un principio Bruselas percibe como un proyecto regional, centrado en los países del flanco este, que cuente con instrumentos propios de financiación.

En estos primeros contactos ha participado Ucrania, de quien el Ejecutivo europeo valora su experiencia con las incursiones de drones, aparte de la OTAN, que actúa como observador, ya que a la postre lleva el peso de los planes militares de los países de la UE, en su mayoría miembros de la organización euroatlántica.

La idea de la Comisión Europea es que la coalición antidrones desarrolle capacidades de detección y seguimiento de drones en la frontera este de la UE en el plazo de un año.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Deja tu comentario

