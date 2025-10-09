jueves 9  de  octubre 2025
Tragedia

Putin admite que dos misiles rusos estallaron cerca del avión siniestrado en Kazajistán en 2024

Asegura que los misiles fueron lanzados en respuesta a la presencia de drones ucranianos, a los que responsabiliza directamente de la tragedia

Los especialistas en emergencias trabajan en el lugar del accidente del avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines, cerca de la ciudad de Aktau, en el oeste de Kazajstán, el 25 de diciembre de 2024.

Los especialistas en emergencias trabajan en el lugar del accidente del avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines, cerca de la ciudad de Aktau, en el oeste de Kazajstán, el 25 de diciembre de 2024.  

Issa Tazhenbayev / AFP

MOSCÚ.-El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha admitido este jueves que dos misiles rusos estallaron cerca del avión de Azerbaijan Airlines siniestrado en ciudad de Aktau en diciembre de 2024, un incidente que se saldó con 38 muertos y del que responsabiliza, en primera instancia, a la presencia de drones ucranianos en la zona.

Putin, que se encuentra de visita en Tayikistán, ha indicado que el Ejército ruso detectó tres drones ucranianos que cruzaron su frontera el día del accidente y ha explicado que el sistema antiaéreo ruso lanzó dos misiles que "siguieron" a los vehículos aéreos no tripulados y que "estallaron cerca del avión", aunque no lo alcanzaron "directamente".

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DECLARACIÓN

Parlamentarios europeos piden clasificar a Cuba como Estado promotor del terrorismo
Calor sofocante en las calles de Miami.
Estudio

El año 2025 tuvo el tercer mes de septiembre más caluroso jamás conocido

En este sentido, ha aclarado que "no fueron las municiones de los misiles las que provocaron el accidente" sino "los restos de los propios misiles", que explotaron a tan solo unos metros.

Así, durante su encuentro con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que también se encuentra en Dusambé, Putin ha recalcado que es "necesario ofrecer un informe objetivo sobre todo lo que sucedió ese día para establecer la causa verdadera" del accidente, al tiempo que se ha disculpado.

A pesar de que ha insistido en que la responsabilidad última de lo sucedido recae en los drones ucranianos, el mandatario ruso ha pedido perdón por lo que ha descrito como una "tragedia" y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

Además, ha asegurado que Rusia participa en la investigación y ha dicho que Rusia "hará todo lo necesario en términos de compensación a los afectados por el accidente de avión", según informaciones de la agencia de noticias TASS.

FUENTE: Con información de AFP

