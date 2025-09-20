sábado 20  de  septiembre 2025
Terrorismo

EEUU afirma que Al Qaeda es "una amenaza persistente" tras sus últimos llamados a perpetrar atentados

El Centro Nacional Antiterrorista dijo que "el resurgimiento de los llamamientos de Al Qaeda a ejecutar atentados en el país pone de relieve su persistente y duradera amenaza para EEUU"

Agentes del FBI acordonan la escena del crimen frente al Museo Judío del Capitolio, tras un tiroteo que dejó dos muertos, en Washington, DC, el 21 de mayo de 2025, considerado terrorismo.

AFP
REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las autoridades de Estados Unidos han afirmado que los recientes llamamientos del grupo terrorista Al Qaeda para perpetrar ataques en el país norteamericano suponen que la organización sigue siendo "una amenaza persistente" para la seguridad pública.

"El resurgimiento de los llamamientos de Al Qaeda a ejecutar atentados en el país pone de relieve su persistente y duradera amenaza para EEUU, los funcionarios estadounidenses y la seguridad pública", dijo el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos a través de un documento desclasificado.

"Al Qaeda y su filial con sede en Yemen, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), la única filial que ha logrado con éxito un ataque en el país, probablemente buscan aprovechar sus publicaciones en los medios y los conflictos globales, particularmente donde hay apoyo o participación militar de Estados Unidos, para inspirar a posibles atacantes", argumentó.

Así, recordó que AQPA publicó en julio de 2025 la décima edición de su revista en inglés 'Inspire Guide' --la segunda en un mes-- celebrando varios ataques en Estados Unidos y "pidiendo a sus seguidores en el país que llevaran a cabo ataques usando métodos sencillos como armas de fuego, explosivos, cuchillos, atropellos intencionados o cócteles molotov".

Los posibles blancos del terrorismo

"La publicación destacó que los objetivos adecuados eran las personas u organizaciones que apoyaban a Israel, así como las fuerzas del orden y el gobierno (...) y que las grandes protestas o los disturbios civiles podían ser buenas oportunidades para cometer un acto terrorista", reseñó el organismo en su documento.

En este sentido, manifestó que Saad Atif al Aulaqi, alto cargo de AQPA, publicó un vídeo en junio pidiendo ataques contra el presidente, el vicepresidente, los secretarios de Estado y Defensa, congresistas y sus familias", mientras que ese mes, en el noveno número de 'Inspire Guide', se apeló a ataques por parte de lobos solitarios en Estados Unidos.

"Muchos de los objetivos sugeridos en las recientes amenazas de Al Qaeda son coherentes con los planes del grupo para atacar el país tras el 11-S, que se centraron en la aviación, objetivos simbólicos o económicos, empleados e instalaciones militares o gubernamentales de Estados Unidos y la población estadounidense", destacó.

Recomendaciones

Por ello, el Centro Nacional Antiterrorista de EEUU, trasladó a las autoridades que "los extremistas violentos pueden justificar o incitar a la violencia contra objetivos que representan o están vinculados a agravios percibidos o presuntos oponentes ideológicos para fomentar el caos, el miedo o la inestabilidad política", antes de recomendar a los funcionarios y agentes que "alteren sus rutinas diarias para evitar la vigilancia", "eviten publicar detalles sobre actividades relacionadas con el trabajo, planes de viaje o ubicaciones" y "retiren parches o identificaciones fuera del trabajo".

