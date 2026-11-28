Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU patrulla los cielos sobre el Medio Oriente.

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.

WASHINGTON — El ejército de Estados Unidos negó cualquier problema con su seguridad informática, tras reportes de medios de que el sistema basado en la nube de la Fuerza Aérea había sido pirateado.

Según medios estadounidenses que citan "fuentes oficiales", un grupo de 'hackers' habría logrado penetrar la principal infraestructura informática en la nube de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, en una intrusión que podría haber comprometido aplicaciones militares e información personal sensible.

De confirmarse, el ataque sería el más reciente de una serie de importantes interrupciones en la infraestructura digital del gobierno estadounidense y del sector privado.

El Pentágono no desmintió específicamente que la plataforma Cloud One de la Fuerza Aérea hubiera sido vulnerada; sin embargo, afirmó que los "sistemas del Departamento de Guerra son seguros, están protegidos y son gestionados 24/7 por los mejores expertos y equipos del mundo", dijo un funcionario del Departamento de Defensa el viernes por la noche.

La cadena NBC News informó, citando a un funcionario estadounidense que no quiso ser identificado, que la plataforma en la nube había sido vulnerada y que un ataque "podría haber expuesto información militar sensible".

La vulneración fue reportada por primera vez por la agencia de noticias Reuters más temprano el viernes.

"Garantizar seguridad"

Mientras tanto, un portavoz de la Fuerza Aérea, citado por la cadena estadounidense NBC News, rehusó confirmar o desmentir el incidente al señalar en un comunicado que la institución "no comenta sobre posturas de seguridad, vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos", si bien subrayó que garantizar la seguridad de sus activos críticos sigue siendo "una prioridad absoluta".

"Garantizar la seguridad, la resiliencia y la disponibilidad de nuestros activos bélicos más importantes sigue siendo una prioridad absoluta", declaró el portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense.

En las últimas semanas, según informes, la CIA y el FBI también han sido objeto de ataques cibernéticos.

Además, los proveedores de importantes instituciones financieras estadounidenses, entre ellas JPMorgan Chase, Visa y Mastercard, se vieron afectados.

Por su parte, la empresa tecnológica Leidos —contratista principal encargada de operar el sistema Cloud One desde el pasado mes de mayo tras adjudicarse un contrato de 454,9 millones de dólares (casi 420 millones de euros) para modernizar y proteger estos servicios— no ha informado sobre la presunta intrusión, según informó la cadena CBS.

La oleada de incidentes coincide, además, con la reciente destitución la semana pasada del director nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, impulsada por el jefe de Gabinete presidencial, Stephen Miller, según fuentes citadas por la cadena CBS News.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press