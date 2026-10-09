viernes 9  de  octubre 2026
WASHINGTON

Secretario de Seguridad Nacional fustiga a Mamdani por pedir abolición de ICE

"Sus palabras son peligrosas e incitan a la hostilidad y al odio a las agencias federales de seguridad nacional", afirmó Mullin en una rueda de prensa

El alcalde socialista y musulmán radical de Nueva York, Zohran Mamdani.

El alcalde socialista y musulmán radical de Nueva York, Zohran Mamdani.

RYAN MURPHY / AFP
Por Leonardo Morales

El secretario de Seguridad Nacional de Estado Unidos, Markwayne Mullin, arremetió el viernes con vehemencia contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por sus declaraciones irresponsables de exigir que el servicio de inmigración y aduanas ICE abandone la ciudad y sea abolido.

"Sus palabras son muy peligrosas, irresponsables e incitan a la hostilidad y al odio contra las agencias federales de seguridad nacional", afirmó Mullin en una rueda de prensa en la que defendió la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Mullin señaló que Oscar Belgal, de 28 años, el hombre al que los agentes del ICE dispararon e hirieron el jueves en Bronx, Nueva York, tenía antecedentes penales y evitó en todo momento ser detenido.

"Llegó a este país de forma legal hace unos años y, desde que entró, ha cometido un delito tras otro para completar una extensa lista", afirmó el secretario de Seguridad Nacional.

Belgal sufrió una herida superficial en el cuello y fue hospitalizado, sin riesgos para su vida.

Marcos Charles, un alto cargo de ICE, también intervino en la rueda de prensa y afirmó que "Belgal se negó a acatar las órdenes legales para salir de su vehículo".

"A continuación, aceleró su vehículo y embistió a dos de nuestros vehículos oficiales de ICE, luego lo utilizó como arma y siguió acelerando, dirigiéndose hacia otros agentes", explicó Charles.

Respuesta de los agentes

"Nuestros agentes, con sus vidas en pleno peligro junto a la de sus compañeros y de la población en general, aplicaron su formación y dispararon sus armas", añadió.

El alcalde socialista e islámico radical de Nueva York condenó el acto y afirmó que pedirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que detenga las redadas del ICE en Nueva York.

"Los queremos fuera ahora", dijo el alcalde en X la noche del jueves. "Abolir ICE", recalcó.

"Alcalde, si acaba con ICE, ¿quién sacará a los delincuentes de las calles de esta urbe?", respondió Mullin. "¿Quién va a detener a los asesinos, a los ladrones y a los miembros de las bandas?". A los que usted no persigue y les permite acabar con Nueva York y con la paz y seguridad de los residentes de este legendaria ciudad.

FUENTE: Con información de AFP.

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