lunes 29  de  diciembre 2025
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos más altos en 2026 tras recortes fiscales

El secretario del Tesoro estimó que los hogares podrían recibir reembolsos de entre 1,000 y 2,000 dólares, dependiendo del número de trabajadores en la familia

Declaración de impuestos.

Declaración de impuestos.

JPMorgan Chase & Co.
El secretario del Tesoro Scott Bessent habla a directivos de la Reserva Federal.

El secretario del Tesoro Scott Bessent habla a directivos de la Reserva Federal.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PEXELS
Si ayuda a su familia en el extranjero podría calificar para beneficios tributarios en el reporte de impuestos.&nbsp;

Si ayuda a su familia en el extranjero podría calificar para beneficios tributarios en el reporte de impuestos. 

Collage/Canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Los contribuyentes estadounidenses podrían recibir cheques de reembolso de impuestos significativamente más altos a comienzos de 2026, como resultado de los recortes tributarios aprobados este año bajo la Ley One Big Beautiful Bill, impulsada por el presidente Donald Trump, según afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent explicó que las disposiciones fiscales incluidas en la ley, firmada en julio, son retroactivas a principios de 2025, pero la mayoría de los trabajadores no ajustó las retenciones de impuestos en sus nóminas tras la entrada en vigor de la normativa. Esto provocará que muchos contribuyentes hayan pagado más impuestos de los requeridos durante el año y reciban la diferencia en forma de un reembolso mayor al presentar su declaración el próximo año.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
MENSAJE DE NAVIDAD

Trump carga contra la "escoria de la izquierda radical" que hace todo "para destruir" EEUU
Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.
VUELOS

Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EEUU y deja a miles de viajeros varados tras la Navidad

“Puedo ver que vamos a tener un año de reembolso gigantesco en el primer trimestre porque los estadounidenses que trabajan no cambiaron sus retenciones”, afirmó Bessent durante su participación en el All-In Podcast.

El funcionario, que también se desempeña como comisionado interino del Servicio de Impuestos Internos (IRS), estimó que los hogares podrían recibir reembolsos de entre 1,000 y 2,000 dólares, dependiendo del número de trabajadores en cada familia.

Proyecciones de expertos

La previsión del secretario del Tesoro coincide con los análisis de expertos fiscales. La Tax Foundation, un centro de estudios no partidista, calcula que en el año fiscal 2025 el reembolso promedio será de 3,800 dólares, un incremento notable frente a los 3,004 dólares de 2023 y los 3,052 del año pasado.

“Cuando los contribuyentes presenten sus declaraciones de impuestos de 2025 en 2026, muchos recibirán reembolsos mayores que en años anteriores”, explicó Erica York, economista de la Tax Foundation en declaraciones recogidas por The New York Post. En su opinión, esto se debe a que la Ley One Big Beautiful Bill redujo los impuestos sobre la renta de las personas físicas en aproximadamente 144.000 millones de dólares para el año fiscal 2025.

York señaló que, debido a que el IRS no actualizó las tablas de retención tras la aprobación de la ley, la mayoría de los trabajadores continuó pagando más impuestos de los necesarios durante el año. Como consecuencia, en lugar de percibir gradualmente los beneficios de los recortes en forma de un mayor salario neto mensual, los contribuyentes recibirán el alivio fiscal de una sola vez al presentar su declaración.

Impacto en el poder adquisitivo

Bessent indicó que espera que muchos trabajadores ajusten sus retenciones a partir de 2026, lo que, combinado con los reembolsos elevados, impulsará el poder adquisitivo de los hogares.

“Modificarán su calendario de retenciones a principios de año y recibirán un aumento automático del salario real”, afirmó. “Creo que será una combinación muy efectiva”.

La Ley One Big Beautiful Bill incluyó varias medidas destinadas a reducir la carga tributaria sobre los ingresos individuales, entre ellas el aumento del crédito fiscal por hijo, la ampliación de la deducción estándar, cambios en el límite de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT) y la incorporación de deducciones por intereses de préstamos para automóviles, horas extras e ingresos por propinas.

De concretarse las proyecciones, el inicio de la temporada de impuestos de 2026 podría convertirse en una de las más favorables para los contribuyentes estadounidenses en más de una década.

FUENTE: Con información de The New York Post

Temas
Te puede interesar

EEUU golpea al Estado Islámico del Sahel en Nigeria ante la expansión yihadista y "bandidos"

Zelenski y negociadores hablan con emisario de EEUU tras conversaciones con Trump

EEUU ofrece 2.000 millones a la ONU para ayuda humanitaria en 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

Autos nuevos fabricados en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
RESUMEN ANUAL

Del hito femenino al relevo generacional: Hialeah vive en el centenario un cambio de era

Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU.
CONTRIBUYENTES

IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
Negociaciones de paz

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
GUERRA

Zelenski y negociadores hablan con emisario de EEUU tras conversaciones con Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El precio de los alimentos y otros artículos subió.
ESTADÍSTICAS

Miami culmina 2025 con inflación baja, pero comer y vivir cuesta cada vez más

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

El jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.
EL MUNDO

EEUU ofrece 2.000 millones a la ONU para ayuda humanitaria en 2026

Mejores aerolineas en 2025 según estudio de Skytrax.
MUNDO

Estas son las mejores aerolíneas del mundo en 2025