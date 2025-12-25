jueves 25  de  diciembre 2025
MENSAJE DE NAVIDAD

Trump carga contra la "escoria de la izquierda radical" que hace todo "para destruir" EEUU

"Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en deportes femeninos, transgénero para todos ni fuerzas de seguridad débiles", subrayó el mandatario

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su mensaje con motivo de la Navidad para cargar contra "la escoria de la izquierda radical" y defender las acciones adoptadas desde su vuelta a la Casa Blanca en enero: "Somos respetados de nuevo, quizá más que nunca antes".

"Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero fracasa miserablemente", manifestó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social.

"Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en deportes femeninos, transgénero para todos ni fuerzas de seguridad débiles", subrayó. "Lo que tenemos es un mercado de divisas en cifras récord, las cifras de criminalidad más bajas en décadas, sin inflación y un PIB del 4,3, dos puntos mejor de lo esperado", apuntó.

Trump defiende los aranceles

Asimismo, defendió que los aranceles que impuso durante los últimos meses han dado a Estados Unidos "billones de dólares en crecimiento y prosperidad, además de la seguridad nacional más fuerte que se ha tenido nunca". "Que Dios bendiga a Estados Unidos", subrayó.

Previamente, el mandatario republicano mantuvo un encuentro telefónico desde su mansión en Mar-a-Lago con niños que llaman al Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) mientras sigue la ruta de Santa Claus con motivo de la Nochebuena, un acto en el que prometió no permitir que un Papá Noel "malo" se "infiltre" en el país.

"Queremos asegurarnos de que Santa se esté portando bien. Santa es una persona muy buena", dijo Trump. "Queremos asegurarnos de que no haya infiltrados, que no estemos infiltrando en nuestro país a un Santa malo", manifestó durante la conversación con estos niños, que telefonearon desde varios estados al NORAD.

FUENTE: Con información de Europa Press

