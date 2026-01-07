miércoles 7  de  enero 2026
TENSIÓN

EEUU anuncia incautación de un petrolero sancionado en el Caribe

La secretaria Kristi Noem celebró la operación en un mensaje difundido en su cuenta de X, donde destacó que, bajo el “liderazgo audaz y visionario del presidente Donald Trump”

El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro. Imagen publicada por el Comando Europeo de EEUU

CAPTURA DE PANTALLA @US_EUCOM

REDACCIÓN.- Estados Unidos anunció este miércoles la incautación de un petrolero sancionado en aguas del Caribe, poco después de que fuerzas militares asaltaran otro buque, bajo pabellón ruso, en el Atlántico Norte, tras días de persecución.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado por fuerzas militares a la altura de Islandia, y fue confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro
Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
BLOQUEO

Al menos 16 buques petroleros sancionados abandonan aguas venezolanas

"El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR -en cualquier parte del mundo", declaró por su parte el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

Los buques intervenidos, el motor petrolero Bella I y el motor Taker Sophia, habían atracado por última vez en Venezuela . El Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Defensa, confirmó que el Bella I, de bandera rusa, fue interceptado por “violaciones de las sanciones estadounidenses”.

Embed

La secretaria Kristi Noem celebró la operación en un mensaje difundido en su cuenta de X, donde destacó que, bajo el “liderazgo audaz y visionario del presidente Donald Trump”, equipos tácticos de la Guardia Costera trabajaron junto a los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado para ejecutar “dos abordajes seguros y efectivos con pocas horas de diferencia”.

Noem subrayó que el Bella I había intentado evadir a las autoridades durante semanas, cambiando su bandera y repintando su nombre en el casco “en un intento desesperado y fallido por escapar de la justicia”. La funcionaria elogió la labor de la tripulación del USCGC Munro, que persiguió al buque “en alta mar y a través de tormentas peligrosas”, manteniendo una vigilancia constante “con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses”.

“Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorismo dondequiera que la encontremos”, afirmó. “Esta es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máxima expresión. Esto es ‘Estados Unidos primero en el mar’”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también reaccionó a la operación, asegurando que “el bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa plenamente vigente en todas las partes del mundo”.

Medios estadounidenses habían reportado horas antes que el Bella I navegaba escoltado por unidades navales enviadas por Moscú. La interceptación, realizada tras una orden de un tribunal federal, eleva nuevamente las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, especialmente después de que el buque intentara ingresar a puertos venezolanos en contravención del bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.

Embed

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS

La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

55, la cifra de militares cubanos y venezolanos muertos en captura de Maduro

Delcy Rodríguez sostiene un documento mientras habla durante una reunión con representantes diplomáticos acreditados en Caracas el 29 de septiembre de 2025.
DICTADURA

Régimen arrecia represión bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, a pesar de "acuerdo" con EEUU

