EEUU anuncia incautación de un petrolero sancionado en el Caribe

El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro. Imagen publicada por el Comando Europeo de EEUU

REDACCIÓN .- Estados Unidos anunció este miércoles la incautación de un petrolero sancionado en aguas del Caribe, poco después de que fuerzas militares asaltaran otro buque, bajo pabellón ruso, en el Atlántico Norte, tras días de persecución.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado por fuerzas militares a la altura de Islandia, y fue confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

"El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR -en cualquier parte del mundo", declaró por su parte el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

Los buques intervenidos, el motor petrolero Bella I y el motor Taker Sophia, habían atracado por última vez en Venezuela . El Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Defensa, confirmó que el Bella I, de bandera rusa, fue interceptado por “violaciones de las sanciones estadounidenses”.

Embed The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

La secretaria Kristi Noem celebró la operación en un mensaje difundido en su cuenta de X, donde destacó que, bajo el “liderazgo audaz y visionario del presidente Donald Trump”, equipos tácticos de la Guardia Costera trabajaron junto a los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado para ejecutar “dos abordajes seguros y efectivos con pocas horas de diferencia”.

Noem subrayó que el Bella I había intentado evadir a las autoridades durante semanas, cambiando su bandera y repintando su nombre en el casco “en un intento desesperado y fallido por escapar de la justicia”. La funcionaria elogió la labor de la tripulación del USCGC Munro, que persiguió al buque “en alta mar y a través de tormentas peligrosas”, manteniendo una vigilancia constante “con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses”.

“Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorismo dondequiera que la encontremos”, afirmó. “Esta es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máxima expresión. Esto es ‘Estados Unidos primero en el mar’”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también reaccionó a la operación, asegurando que “el bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa plenamente vigente en todas las partes del mundo”.

Medios estadounidenses habían reportado horas antes que el Bella I navegaba escoltado por unidades navales enviadas por Moscú. La interceptación, realizada tras una orden de un tribunal federal, eleva nuevamente las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, especialmente después de que el buque intentara ingresar a puertos venezolanos en contravención del bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.

Embed In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS